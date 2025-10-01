ºæÀµ¾Ï¡¢¿ûÅÄ¾Úö¡ß»°Ã«¹¬´î¥É¥é¥Þ¡Ø¤â¤·¤¬¤¯¡Ù½Ð±é·èÄê¡ª¡¡º£Ìë½é²óÊüÁ÷
¡¡º£Ìë10·î1Æü22»þ¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëµÓËÜ¡¦»°Ã«¹¬´î¡¢¼ç±é¡¦¿ûÅÄ¾Úö¤Ë¤è¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø¤â¤·¤â¤³¤ÎÀ¤¤¬ÉñÂæ¤Ê¤é¡¢³Ú²°¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¡¢ºæÀµ¾Ï¤¬ÆÃÊÌ½Ð±é¤·¡¢Âè1ÏÃ¤«¤éÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¤¢¤ëÂçÀÚ¤ÊÌò¤ò±é¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿ûÅÄ¾Úö¡¢»°Ã«¹¬´î¤ÎµÓËÜ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤ë¡ª
¡¡ËÜºî¤Ï1984Ç¯¤Î½ÂÃ«¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿ÀÄ½Õ·²Áü·à¤Ç¡¢»°Ã«¤ÎÀÄ½Õ»þÂå¤Î»×¤¤½Ð¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡¡Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤Ï½ÂÃ«¡¦È¬Ê¬ºä¡£½ÂÃ«±Ø¤«¤éÅÌÊâ8Ê¬¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¤½¤ÎÌ¾¾Î¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¡¢°ÆÆâ½ê¡¢¥¸¥ã¥ºµÊÃã¡¢¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¡¢¥¹¥È¥ê¥Ã¥×·à¾ì¤é¤¬¤È¤³¤í¶¹¤·¤È¸®¤òÏ¢¤Í¤ëÂç¿Í¤ÎÈË²Ú³¹¤Ç¤¢¤ë¡£ÍÅ±ð¤Ê¥Í¥ª¥ó¤¬¾È¤é¤¹¤³¤Î³¹³Ñ¤Ë¡¢ÅÓÊý¤ËÊë¤ì¤¿¼ã¤·àÃÄ±é½Ð²È¡¦µ×Éô»°À®¡Ê¿ûÅÄ¡Ë¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤¢¤Þ¤ê¤ÎÁÆË½¤Ö¤ê¤Ë¼«¿È¤Î·àÃÄ¤«¤éÄÉÊü¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£Åö¤Æ¤â¤Ê¤¯È¬Ê¬ºä¤ØÌÂ¤¤¹þ¤ó¤Àµ×Éô¤Ï¡¢°ÆÆâ½ê¤Î¤ª¤Ð¤Ð¡ÊµÆÃÏÑÛ»Ò¡Ë¤ËÍ¶¤ï¤ì¤ë¤¬¤Þ¤Þ¡¢WS·à¾ì¤ÎÈâ¤ò³«¤¯¡Ä¡£
¡¡ÉÔ´ïÍÑ¤Ê¤¬¤é¤â¡¢À¸¤¤ë¤³¤È¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¤Ê¡È¿Í´Ö¤¯¤µ¤¤¡É¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢ÌÜ¤ÈÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¿´¤È¿´¤òÄÌ¤ï¤»¡¢»þ¤Ë·ã¤·¤¯¾×ÆÍ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤ËÀ¸¤¤¿¡Ö1984Ç¯¡×¤È¤¤¤¦»þÂå¤ò¡¢»°Ã«¥ï¡¼¥ë¥ÉÁ´³«¤Ç¾Ð¤¤¤ÈÎÞ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡ÆÃÊÌ½Ð±é¤ÎºæÀµ¾Ï¤¬²¿¤ÎÌò¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ¤É¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤«¤Ï¡¢ËÜÊÔ¤ÇÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¶â¾ë°½¹á¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÂè1¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ë¤Ï¡Ö¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤¢¤ëÂçÀÚ¤ÊÌò¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÌò¤ÏÃ¯¤¬¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥¹¥¿¡¼¤À¤È´¶¤¸¤ëÊý¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢ºæÀµ¾Ï¤µ¤ó¤Ë¤´½Ð±é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ºæ¤µ¤ó¤¬ºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¿§¡¹¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥é¥Þ¤Î¿§¡¹¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¡¢ºîÉÊ¤ò¤è¤ê³Ú¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ²¼¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Òº£Ìë¤ÎÊüÁ÷¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ËÜºî¤Ë¤Ï¥¶¡¦¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥¹¤Çºæ¤È¥Ä¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÌ³¤á¤¿°æ¾å½ç¤â¡¢µÒ°ú¤¤Î¤¦¤ëÌìÌò¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¡£¾¼ÏÂ¡¢Ê¿À®¡¢ÎáÏÂ¤È»þÂå¤ò±Û¤¨¤Æ³èÌö¤¹¤ëºæ¡õ°æ¾å¥³¥ó¥Ó¤¬1984Ç¯¤ÎÊª¸ì¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËºÌ¤ê¡¢À¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¡Ø¤â¤·¤â¤³¤ÎÀ¤¤¬ÉñÂæ¤Ê¤é¡¢³Ú²°¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡Ù¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ10·î1Æü¤è¤êËè½µ¿åÍË22»þÊüÁ÷¡Ê½é²ó30Ê¬³ÈÂç¡Ë¡£
