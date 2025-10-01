ダイソーでやっと見つけたよ！扉付きが斬新でSNSで大バズり！一時は入手困難だった人気商品
商品情報
商品名：ジョイントできる扉付折りたたみ収納ケース（37.4cm×24.3cm×22.5cm）
価格：￥550（税込）
販売ショップ：ダイソー
SNSで大人気！ダイソーの『ジョイントできる扉付折りたたみ収納ケース』がやっぱり優秀♡
SNSで大バズりしていた『ジョイントできる扉付折りたたみ収納ケース』。人気のようでなかなか見かけなかったのですが、ついにゲットすることができました！
数ある収納ケースの中で、こちらは扉が付いているのが魅力。より便利に収納できるのがいいなと思って、試しに購入してみました！
価格は550円（税込）です。いくつかサイズがあるうち、筆者は37.4cm×24.3cm×22.5cmを選んでみました。
扉はマグネットが付いており、ピタッとしっかり閉まります。
取っ手も付いているので、スムーズに開閉できるのもポイントです。
扉は全開にできるので、物の出し入れがとても楽です。
また、同じ商品をいくつか購入すれば、積み重ねられるのも嬉しいポイント！
日常の衣類や小物を、サッと収納するのに便利です。
本や食品のストック、非常食などを入れてもいいかもしれません。
コンパクトに折り畳めて省スペースで保管できる！
使わないときは、折り畳んでコンパクトに保管することもできます。
まず、サイドのロックを解除して天板を取り外します。
あとはパタパタと折り畳んでいくだけでOK。
工具を使わずにパーツを押し込むだけのシンプルな構造なので、組み立てる際も簡単です。
ここまでスリムになるので、クローゼットの隙間や家具の下にもスッキリ収まります。
手軽に使えるので、引っ越しや衣替えの際にも大活躍しそうです！
今回はダイソーの『ジョイントできる扉付折りたたみ収納ケース（37.4cm×24.3cm×22.5cm）』を紹介しました。
扉があることで、ここまで便利になるとは思いませんでした！店舗によってはまだまだ入手しにくい状況かと思いますが、気になった方はぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。