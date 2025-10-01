ダイソーでやっと見つけたよ！扉付きが斬新でSNSで大バズり！一時は入手困難だった人気商品

SNSで大バズりし、いくら店舗をハシゴしても見つけられなかった『ジョイントできる扉付折りたたみ収納ケース』。やっと入手することができました！扉付きの収納ケースで、物を取り出しやすいのが魅力。サッと出し入れできて噂通りの使いやすさです！折り畳めるので、使わない時は省スペースで保管できて便利ですよ◎

商品情報

商品名：ジョイントできる扉付折りたたみ収納ケース（37.4cm×24.3cm×22.5cm）

価格：￥550（税込）

販売ショップ：ダイソー

SNSで大人気！ダイソーの『ジョイントできる扉付折りたたみ収納ケース』がやっぱり優秀♡

SNSで大バズりしていた『ジョイントできる扉付折りたたみ収納ケース』。人気のようでなかなか見かけなかったのですが、ついにゲットすることができました！

数ある収納ケースの中で、こちらは扉が付いているのが魅力。より便利に収納できるのがいいなと思って、試しに購入してみました！

価格は550円（税込）です。いくつかサイズがあるうち、筆者は37.4cm×24.3cm×22.5cmを選んでみました。

扉はマグネットが付いており、ピタッとしっかり閉まります。

取っ手も付いているので、スムーズに開閉できるのもポイントです。

扉は全開にできるので、物の出し入れがとても楽です。

また、同じ商品をいくつか購入すれば、積み重ねられるのも嬉しいポイント！

日常の衣類や小物を、サッと収納するのに便利です。

本や食品のストック、非常食などを入れてもいいかもしれません。

コンパクトに折り畳めて省スペースで保管できる！

使わないときは、折り畳んでコンパクトに保管することもできます。

まず、サイドのロックを解除して天板を取り外します。

あとはパタパタと折り畳んでいくだけでOK。

工具を使わずにパーツを押し込むだけのシンプルな構造なので、組み立てる際も簡単です。

ここまでスリムになるので、クローゼットの隙間や家具の下にもスッキリ収まります。

手軽に使えるので、引っ越しや衣替えの際にも大活躍しそうです！

今回はダイソーの『ジョイントできる扉付折りたたみ収納ケース（37.4cm×24.3cm×22.5cm）』を紹介しました。

扉があることで、ここまで便利になるとは思いませんでした！店舗によってはまだまだ入手しにくい状況かと思いますが、気になった方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。