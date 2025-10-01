もうダイソーのでいいわ…100円で買えるってありがたや！快適性がぐんと上がるトラベルグッズ
長時間の移動やちょっとした休憩時にあると便利なエアー枕。トラベルグッズを扱っているところで売られていますが、どれを選ぶか迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。そこで今回はコスパを重視するという方におすすめな、ダイソーの商品をご紹介！110円（税込）とは思えないクオリティで便利ですよ。
商品名：らくらくエアー枕（しっかりサポート）
商品情報
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：38.5cm×28.5cm×厚み10.5cm
販売ショップ：ダイソー
コンパクトだけどしっかりサポート！ダイソーで見つけたエアー枕
バッグから取り出したこちらのコンパクトなアイテム。これだけでは、ただの布のように見えますが、実はこれ旅行や出張などの長時間移動で活躍してくれる『らくらくエアー枕（しっかりサポート）』なんです！
薄くてコンパクトなので手荷物のちょっとした隙間に収納可能。かさばらないのは助かりますね。
空気注入口から膨らませるのですが、1分もあれば完成します。息切れしない程度でしっかりと膨らみ、空気を抜く際もスッとしぼんでくれてラクラクです。
コスパがよくて便利！サッと使えるエアー枕
膨らませるとこんな感じ。今回はグレーを購入しましたが、売り場にはネイビーとカーキも並んでいました。
実際に使ってみるとしっかりと首周りをサポートしてくれて、使い心地◎。素材もケバケバ、チクチクとした印象はなく、とても快適でした。
これなら移動中はもちろん、仕事の休憩時間のようなちょっとした時間にも活躍してくれそうです。
今回はダイソーで購入した『らくらくエアー枕（しっかりサポート）』をご紹介しました。110円（税込）とは思えないクオリティで、旅好きさん、出張の多い方におすすめ。
使わないときはかさばらず、コンパクトに収納可能なので、ひとつ持っていると便利ですよ！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。