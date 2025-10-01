『過去一ヤバいｗ』お友だちと遊ぶハスキー犬→ほっぺを噛まれ…アニメのような表情に10万いいね「AI生成かとｗ」「ディズニー出てきそう」
お友だちワンコに"ほっぺの肉"を噛まれるシベリアンハスキーさん、まるでアニメのような一コマは記事執筆時点で426万回を超えて表示されており、10万件のいいねが寄せられることとなりました。
【写真：『過去一ヤバいｗ』お友だちと遊ぶハスキー犬→ほっぺを噛まれ…アニメのような表情】
"ほっぺの肉"を噛まれるハスキー犬
Xアカウント『@KOTAROU_HUSKY』に投稿されたのは、シベリアンハスキー「虎太郎」くんのお姿。この日、お友だちと一緒にドッグランで遊んでいたといいます。
まるで『アニメのような一コマ』に反響
じゃれあいっこの中で、年下のお友だちが虎太郎くんのほっぺのお肉にカプリと齧りついた瞬間を捉えることに成功したのだそう。
ちょうど首の辺り、もちもちでふわふわのお肉に後ろからカプッと齧りついたというお友だちワンコ。
それに気づいた虎太郎くんはというと…『信じられない！』とばかりに、まるでアニメキャラクターのようなリアクションをみせたのだとか。
もちろんお友だちとのじゃれあいっこの一コマであり、虎太郎くんに怪我もなかったそう。虎太郎くんがみせた可愛すぎるその光景は多くの人々を笑顔にすることとなったのでした。
この投稿には「ディズニーに出てきそうなお顔」「AI生成かと思ったら違った」「ベロから伝わる躍動感が良い」「アイコンにしたいレベルで好き」「見事な驚き顔！」など多くのコメントが寄せられています。
仲良しシベリアンハスキー兄妹の日常
2022年2月3日生まれの虎太郎くんには、2025年2月22日生まれの「琥珀」ちゃんという可愛い妹の存在も。どんな時も寄り添い、一緒に過ごしているという虎太郎くんと琥珀ちゃんのお姿はあまりにも愛おしく尊いもの。
飼い主さんに溺愛されながら、のびのびと幸せに自分らしく生きるシベリアンハスキー兄妹のお姿は、シベリアンハスキーの魅力やたくさんの癒やしを発信し続けています。
写真・動画提供：Xアカウント「@KOTAROU_HUSKY」さま
執筆：ayano
編集：わんちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。