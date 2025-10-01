

マンションの管理人が「マスターキー」を悪用し部屋に侵入。下着を物色された。被害女性は弁護士をつけずに自力で提訴した（写真：被害者提供）

【写真多数】事件現場となった自宅に来た捜査員たち――。管理人は”マスターキー”を持っていた

信用していたマンションの管理人が、マスターキーで部屋へ上がり込み、下着を物色していた。マンションの全室に入れる「マスターキー」を悪用した事件が2024年6月、鹿児島市内で起きた。管理人は住居侵入罪で逮捕、起訴され、有罪判決を受けた。

マンションを管理する不動産会社は、約9カ月にわたり事件を住民に知らせなかった。被害にあった杉原里香さん（仮名）は「鍵を悪用する事件が再び起きてほしくない」と、不動産会社と管理人を訴える損害賠償請求訴訟を起こした。いったいどんな事件だったのか。

帰宅したら家に管理人が…下着は散乱

杉原さんは夫と2人暮らし。夫の鹿児島赴任に同行し、2022年秋から鹿児島市内のマンションで生活していた。

2024年6月1日。杉原さんは午前8時ごろ、夫と朝食の材料を買いに、近所のスーパーへ出かけた。この日は土曜日で、解放された気分だったのを覚えている。戻ってきたのは約1時間後のことだ。

杉原さんが、こう説明する。

「エレベーターで7階に上がり、ドアを開けようとしたら鍵がかかっていなかったんです。『あれ？ 鍵かけ忘れたっけ？』と言いながらドアを開けたら、2メートルぐらい先のリビングに人がいたんです」

リビングにいた「人」は、マンションの管理人だった。

管理人は杉原さんを見た瞬間、「水漏れだ、水漏れだ」と言いながら、部屋を飛び出して行った。

わけがわからないまま部屋に入った杉原さんは、信じがたい光景を目にする。

「押し入れのクリアケースの近くに私の下着が散らばっていたんです。『うわっ』と声が出ました」

仕事をしている杉原さんは、数組の下着を小さなバッグに入れて出張に行っていた。そのバッグの中の下着が荒らされていたのだ。

本当に水漏れは起きているのか。杉原さんが外に出て確認しようと部屋のドアを開けると管理人と鉢合わせした。「水漏れがあったのか確認したい」と伝えた杉原さんに、管理人は「行きましょう」と、自宅の1つ上のフロアの8階に上がった。

「上の部屋は水があふれだして大騒ぎになっているかと思ったら、共用廊下に水がある程度でした。あれっ？っとびっくりしたんです」



鹿児島県警捜査員（写真：被害者提供）

杉原さんは警察に110番通報、すぐに警察官が臨場し捜査を始めた。管理人は、住居侵入罪で逮捕、起訴された。警察の調べに対し、マスターキーで部屋に入ったことを認め、バケツで水をまいて水漏れがあったように装ったと供述した。

育てた野菜をくれる「優しいおじいちゃん」

逮捕された管理人の男性は、「優しいおじいちゃん」だった。杉原さんが住むマンションを管理する不動産会社に長く勤め、設備の知識が豊富だった。部屋の電気系統に問題があったときは、工具を持って駆けつけ、すぐに直してくれたほどだ。マンションのほかの住人からも頼られていたという。

「いつも掃除をしていて、住人とよく立ち話をしていました。畑で作った野菜をもらったこともありました」

「いい管理人さん」と思っていただけに、ショックは大きかった。警察の勧めもあり、事件から1週間後に引っ越した。転居しても出かけるときは鍵を閉めたか何度も確認し、帰ったときはドアを開けるのが怖かった。



マスターキー（画像加工済み）（写真：被害者提供）

管理人は2024年8月、懲役1年、執行猶予3年の有罪判決を受けた。勤めていた不動産会社は依願退職した。

だが、杉原さんはいろいろと納得がいかなかった。1つはマンションの住人に事件が全く知らされなかったことだ。知人が不動産会社に「入居者には事件を報告する責任があるのではないか」と問い合わせたが、「個人情報のため、知らせる予定はありません」という回答だった。

法律にも疑問が残った。

「他人に部屋に入られて下着を触られたのに、なぜ住居侵入罪だけなのでしょうか。警察官から『下着を盗んでいなければ、窃盗罪にはなりません。1枚でもポケットに入っていればよかったのですが』という趣旨のことを言われ、変な法律だなと。私にとってはわいせつ行為なのに」

夫は「有罪判決も出たし、事件のことは忘れて日常に戻ろう」と言った。だが、このままではマスターキーの悪用事件は、ほとんど誰も知らないまま終わってしまう。「泣き寝入りしたくない」と、知人の紹介で弁護士に相談した。



（写真：被害者提供）

杉原さんは、入居者に事件が知らされない不信感や、住居侵入罪のみの立件の疑問などを訴えた。しかし、法律の専門家である弁護士の反応は芳しくなかった。

「話はよく聞いてくれました。でも『裁判とはこういうものですから』と。『民事裁判を起こすことは止めません。ただ、個人の見解ですけれど、30万ぐらいしかとれないと思います。弁護士費用などでトントンか赤字ですよ』と。そこで話は終わりました」



引っ越し後に癒やされた桜島（写真：被害者提供）

女性弁護士なら、気持ちを理解してもらえるかもしれない。そう思った杉原さんは、女性弁護士による女性のための法律相談に行った。

話を聞いた弁護士は「法律とはそういうものですよ」と言った。「女性の方だったら寄り添ってくださると思ったのですが……」。そう漏らした杉原さんに「女性も男性も関係ありません」と話したという。

「法律とはそういうものなのかもしれません。ただ、共感してくれるかもと期待しただけに、がっかりしました」

本人訴訟に踏み切り、自力で戦う

杉原さんは、弁護士をつけずに当事者が提訴する「本人訴訟」に踏み切る。友人が「訴状って自分で書けるんだよ」と教えてくれたからだ。



自分たちで作った準備書面（写真：被害者提供）

本人訴訟は、弁護士費用を抑えられるメリットがある一方、訴状など書類を自分でそろえ、裁判を進めなければならない。幸い、法律関係の仕事をする知人がサポートしてくれた。

訴状に盛り込むために、鹿児島地検から事件記録を取り寄せた。同種の事件を調べるうちに、俳優の福山雅治さんら著名人もマンションのコンシェルジュなど「中の人」による住居侵入被害にあっていたことを知る。



裁判のために集めた資料（写真：被害者提供）

2025年1月、元管理人と不動産会社に対し、引っ越し費用や慰謝料など約250万円の損害賠償を求め、鹿児島地裁に提訴した。

不動産会社「管理体制に甘さがあった」

この訴訟を地元テレビ局と、地域のネットメディアが報じ、事件は知られるようになっていく。

マンションを管理する不動産会社が、住民に事件と再発防止策を知らせたのは2025年3月。事件から9カ月後だった。

マンションを管理する不動産会社（宮崎県）は9月、筆者の取材に応じた。総務担当者は「管理体制に甘さがあったのは事実です。彼（元管理人）を信頼しすぎていた面もありました」と回答した。早い段階でマンション住民に周知しなかった理由については「事件の全容を把握するのに時間がかかったため」と説明する。

会社は再発防止策として、警備会社に依頼し、管理人室のセキュリティーを強化した。マスターキーの管理体制も見直したという。



鹿児島地裁。10月3日に判決が出る（写真：グーグルマップ ストリートビュー）

裁判は、10月3日に判決が出る。法廷では緊張したが、意外にも裁判官は簡単な言葉を使ってわかりやすく説明してくれた。

杉原さんは言う。「お金のために提訴したわけではありません。事件を多くの人に知ってもらい、明日は我が身、ということを伝えたかった。『下着を触られただけ』とか『大したことはない』と言われたこともありました。でも、このまま黙っていると、マスターキーを悪用した事件がまた起こるかもしれない。信念を通し提訴してよかったです」。

（田中 瑠衣子 ： ジャーナリスト）