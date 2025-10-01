

不動産会社やコンシェルジュといった「中の人」による、住居侵入事件はたびたび起きています。入居者ができる対策は？（筆者撮影）

【写真多数】管理人がマスターキーで下着物色､鉢合わせの恐怖ーー。事件現場となった自宅に来た捜査員たち。

マンション管理人がマスターキーを悪用し、入居者の住居に侵入して女性の下着を物色していた事件（『管理人がマスターキーで下着物色､鉢合わせの恐怖』）。今回の事件のほかにも不動産会社やコンシェルジュといった「中の人」による、住居侵入事件はたびたび起きている。

合鍵やマスターキーを持つこと自体をやめるなど対策を取る会社もある。入居者の後をつけて、オートロックをすり抜ける「共連れ」事件も起きる中、入居者はどんな自衛策がとれるのか。防犯アドバイザーと不動産会社に聞いた。

「ギター見たかった」福山雅治さん宅に侵入

不動者仲介や不動産管理といった仕事に就く人が、立場を悪用する事件は過去にも起きている。中には著名人が被害にあったケースもある。

＜2016年5月、福山雅治さん宅にコンシェルジュが侵入＞

俳優の福山雅治さんが住んでいたマンションのコンシェルジュの女性が、合鍵で福山さんの自宅に侵入した。コンシェルジュとは、ホテルやマンションなどで利用者の要望や困りごとに対応する仕事だ。

福山さん宅に入った女性は、帰宅した妻の吹石一恵さんと鉢合わせし、住居侵入罪で逮捕、起訴され有罪判決を受けた。当時の報道によると、女性は福山さんのファンで「福山さんのギターが見たかった」と供述したという。

＜2017年2月、工藤綾乃さんのマンションに管理会社社員が合鍵で侵入＞

俳優の工藤綾乃さんのマンション居室に、管理会社の社員が合鍵で侵入、カメラを仕掛けた。社員は住居侵入罪で逮捕、起訴され有罪判決を受けた。

＜2021年10月 女性連続暴行の元不動産会社社員に懲役23年＞

福岡市内のマンションの部屋に侵入し、女性に乱暴を繰り返したとして強盗・強制性交等や住居侵入などの罪で、元不動産会社社員が逮捕、起訴された。不動産会社勤務のときに知った、暗唱番号でマンション共同玄関のオートロックを開けていた。福岡地裁は、元社員に懲役23年の判決を言い渡した。

＜2025年3月 不動産仲介業者が合鍵作成、住居侵入容疑などで逮捕＞

不動産仲介業者が、都内の賃貸住宅を女性に紹介した後、引き渡し前に合鍵を作成。女性の部屋に侵入し、住居侵入などの疑いで逮捕された。

「家に愛着がある」警察に届けないケースも

「家そのものに愛着があり、貸主ともめたくないと、警察に届け出ないケースもあります」と話すのは、防犯アドバイザーの京師美佳さんだ。

京師さんが過去に相談を受けたケースでは次のような事例があった。

母と娘で住んでいた家に、近くに住む貸主が合鍵で部屋に入っていた。部屋の本や小物の位置が変わっていたことを不審に思い、部屋に屋内用防犯カメラをつけてわかったという。

家は亡くなった父と長く住んだ、思い出の家だった。母娘は「この家に住み続けたいので、警察沙汰にはしたくない」と、自力で解決することに。スマホや交通系IC、暗証番号で玄関の鍵を解錠できる「スマートロック」を取り付けた。貸主には別の暗証番号を伝えた。以来、貸主が侵入することはなくなった。

京師さんは「特異な例かもしれませんが、原状回復できるスマートロックもあるので、貸主に確認しながら活用するのも方法の1つです」とアドバイスする。



三好不動産は、「鍵を悪用するリスク回避、鍵保管の業務負担の軽減のため」15年前から鍵管理をやめた（写真：三好不動産）

そうした鍵の悪用リスク回避や、業務の負担軽減のために、対策をとってきた不動産会社もある。

三好不動産（福岡市）は2010年から、管理する賃貸物件の居室部分の鍵管理をやめた。以前は鍵3本のうち2本を入居者に渡し、1本を同社で管理していたが、今は入居者にすべての鍵を渡している。

15年前と早い時期の導入について、担当者は「鍵を悪用するリスク回避、鍵保管の業務負担の軽減のため」と説明する。本社の保管庫で数万本もの鍵を管理し、場所の確保やセキュリティー面での負担が大きかったという。

当時、社内では鍵を持たないことへの不安の声が上がった。「入居者が鍵を失くしたり、高齢者が部屋の中で倒れていたりしたときの緊急対応ができるのか」というのが理由だ。

このため同社は、入居者が鍵を失くした場合に、24時間365日対応する外部サポートを導入。入居者には原則加入してもらっている。また、居室の鍵管理をやめる前から住んでいた入居者には、同社で管理していた鍵を返却することを伝えたが、希望した人は1％にも満たなかった。残った鍵は専門の処分場で融解処理した。

高齢者と連絡がとれないなど緊急時には、警察に通報したうえで、警察官や鍵交換業者が立ち合いのもとで対応する。鍵を持つことをやめてから15年たつが、トラブルはほぼない。

別の大手不動産会社で賃貸物件の管理業務をする、男性社員にも聞いた。この会社では、ここ数年、全戸を開けられるマスターキーは極力、預からない流れという。マスターキーは建築したときに鍵のメーカーが作り、受け取るかどうかは発注者の判断になる。

「性善説に立つと悪用しない前提ですが、何かのはずみで悪いことを考える人もゼロではない。だったら預からないのが安全という考えになってきています」

すでに預かっているマスターキーは、社内のセキュリティーエリア内の金庫に保管。扱うのは一部の役職に限られ、取り出すときは複数人が立ち会う。

スマートロックの導入進む



大東建託オリジナルの「スマートDKロック」（写真：大東建託提供）

スマホや交通系ICなどで解錠できる「スマートロック」の導入も進む。鍵の紛失や閉め忘れ、複製リスクも防げるとされ、日本でも広がっている。

約129万戸の賃貸住宅を管理する大東建託パートナーズは、大東建託オリジナルのスマートロックを2025年5月から導入開始した。

暗証番号を入力するときにパネル表示される番号は、ランダムに位置が変わる。パネルについた皮脂などから暗証番号を読み取れないようにするためで、セキュリティーに配慮した。

ICカードやスマートフォンが使えるため、家族一人ひとりに合った方法で解錠できる。同社管理工事部の青木俊憲さんは「新築物件では8割超で契約済みで、既存物件にも広げたい」と話す。

同社も2003年から居住用の賃貸物件の鍵は、自社やオーナーで管理していないという。

では、賃貸物件を借りる側が気を付けるポイントはなにか。



防犯アドバイザーの京師美佳さん。Xでも防犯に関する発信を行っている（写真：京師美佳さん提供）

防犯アドバイザーの京師さんは、「まず契約のときに、鍵交換したのはいつか必ず確認してください。鍵交換は入居前に行いますが、すぐに答えられないような会社の物件は入居を考えたほうがいい」と言う。

また、鍵に刻印されている「鍵番号」がわかれば簡単に合鍵が作れるものもあり、鍵を他人の目につくところに置かないようにしたい。鍵番号の部分にカバーをつけて隠すのも有効だ。

同じ家賃でも共用部の防犯設備は違う

貸主の防犯意識がわかるのが、マンション共用部だという。

「エレベーターに防犯カメラがあることは当たり前になっていますが、エントランス付近に、エレベーター内の様子を映し出すモニターを置くかはマンションによってまちまちです。モニターはオプションで別途費用が発生するので、つけるかは貸主次第です。貸主の防犯意識がわかるポイントなのでぜひ確認してください。同じ家賃でも防犯設備は異なります」

京師さんは言う。

「寂しいことですが、性善説に頼らないことです。自分を守るためには、自分が注意するのが一番早いです。部屋の様子をチェックするスマートカメラは3000円台で手に入るものもあるので、防犯意識を高めてほしいと思います」。

（田中 瑠衣子 ： ジャーナリスト）