「スキマバイト中」にけがをしたらどうなる？ 「労災保険」の「適用条件」とは

スキマバイトでも「労働者」になれば労災は使える？

労災保険は労働者災害補償保険法に基づく制度です。厚生労働省は「一人でも労働者を使用する事業は、業種の規模の如何を問わず、すべてに適用」と定めています。

労働者とは、使用者の指揮命令を受け、賃金を得て働く人のことです。ここには正社員だけでなく、パート、アルバイト、日雇い労働者も含まれます。つまり、スキマバイトでも雇用契約に基づき賃金を受け取っていれば、労災の対象になります。

注意すべきは、雇用契約の有無を紙の契約書だけで判断しない点です。短期アルバイトの多くはアプリや口頭での契約ですが、実際に勤務し報酬を得ていれば「実態として雇用関係がある」とされます。逆に、業務委託契約で働くフリーランスや個人事業主は、例え仕事内容が似ていても原則として労災の対象外です。

この違いを知らないと、いざけがをしたときに補償を受けられない可能性があるため、契約形態は事前に確認しておく必要があります。



業務中か通勤中か……労災になる2つの条件とは？

労災保険が適用されるには、「業務遂行性」と「業務起因性」という2つの条件を満たす必要があります。

業務遂行性とは、会社の業務に従事している最中に起きたかどうかです。例えば、飲食店のアルバイト中に厨房（ちゅうぼう）で転倒してけがをした場合、業務遂行性となるでしょう。業務起因性とは、そのけがが業務に直接関係しているかどうかを指します。重い荷物を持ち上げて腰を痛めた場合などが典型です。

一方で、休憩中に私的な目的で遊んでいてけがをした場合や、通勤途中に大きく寄り道をした際の事故などは、業務起因性や遂行性が認められない可能性があります。

こうした線引きはやや複雑ですが、要するに「仕事をしていた、または通勤していたことが明確にいえるかどうか」がポイントになります。



けがをしたらどうすればよい？ 実際の手続きの流れ

万が一けがをした場合は、まず就業先に速やかに報告することが重要です。事故の報告が遅れると、業務との関連性が疑われ、労災と認められにくくなることがあります。

次に、労災指定医療機関で受診すると、窓口での支払いなしに治療が受けられます。指定外の医療機関では一度自分で立て替え、後から請求する形になります。

その後は、療養補償給付の請求書など必要な書類を事業主に記入してもらい、労働基準監督署に提出しましょう。もし事業主が協力してくれない場合でも、労働者本人が直接監督署に請求することができます。これは法律で保障された権利ですので、不安を感じたら監督署に相談するのがよいでしょう。



まとめ

スキマバイト中のけがも、労災保険の対象になり得ます。そのためには、雇用関係があること、けがが業務や通勤に起因していること、そして迅速に手続きを行うことが欠かせません。契約形態を確認しておき、いざという時の流れを把握しておけば、安心してスキマバイトに取り組めるでしょう。

労災保険は働く人を守る仕組みです。正しい知識を持ち、必要なときに適切に利用できるよう備えておくとよいでしょう。



出典

厚生労働省 労災補償

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー