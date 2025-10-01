脱清楚系！TWICE・ミナ、全身レース衣装から胸元強調トップスまで一味違う魅力「可愛すぎ」【PHOTO】

ガールズグループTWICEのメンバー、ミナが自分なりの着こなしを披露した。

【写真】ミナ、衝撃の全身網タイツ

去る9月29日、ミナは自身のインスタグラムを更新。

キャプションには、黒猫と黒色のハートの絵文字を綴り、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、ミナが現在開催中のTWICEのワールドツアー「TWICE＜THIS IS FOR＞WORLD TOUR」に参加したときの裏側を捉えたものである。彼女はさまざまなルックを着て、鏡の前で自撮りをしたり自由にポーズを取ったりしている。

（写真＝ミナInstagram）

写真のなかのミナは、まっすぐに切られた前髪が特徴的な黒色のストレートヘアで新たな魅力を披露した。全身レースが施された大人っぽい衣装から水色や茶色が入った遊び心あるセットアップまで、どの衣装も自分なりのスタイルで似合わせた。

投稿を目にしたファンからは、「みーたん前髪あり似合ってるよ」「黒猫ミナちゃん可愛すぎ」「まじで天使」といった反応が寄せられていた。

なお、ミナが所属するTWICEは現在、ワールドツアー「TWICE＜THIS IS FOR＞WORLD TOUR」を開催中だ。来る10月4日、フィリピン・ブラカンで公演を行う予定だ。

◇ミナ プロフィール

1997年3月24日生まれ。本名は名井南（みょういみな）。アメリカ・テキサス州出身で、兵庫県で育つ。大阪市内で母親とショッピング中に現在の所属事務所JYPエンターテインメントからスカウトされ、練習生に。2015年にTWICEのメンバーとしてデビューした。色白で清純なイメージがあり、まさに韓国人が思い描く“理想の日本人女性”との声も。テキサス州で生まれたため日本・アメリカの多重国籍であったが、現在は日本国籍。