ホンダ「“4人乗り”スポーツモデル」がスゴい！ 高性能タイプ「R」も設定！ めちゃパワフルな「2気筒エンジン」搭載した“悪路最強”モデル「タロン」米国仕様とは！

ホンダ「“4人乗り”スポーツモデル」がスゴい！

北米ではオフロード車の人気が高く、さまざまなメーカーが個性的なモデルを市場に展開しています。

その中で高い人気を誇るのが、ホンダの米国法人（以下、ホンダ）が販売するオフロード四輪車「タロン」です。

【画像】超カッコいい！ これがホンダ「“4人乗り”スポーツモデル」です！（52枚）

タロンは、ホンダが2019年から販売しているオフロードバギー。

「サイドバイサイド」という、アメリカで市場が拡大している多用途四輪モデルで、「2シーター」と「4シーター」の2タイプがラインアップされています。

2025年2月には、従来モデルよりも走行性能などを高めた「2025年モデル」が登場しました。

そんなタロンの最新モデルのボディサイズは、2シーターモデルが全長3141mm×全幅1625-1737mm×全高1915mmで、4シーターモデルが全長3865mm×全幅1625-1730mm×全高1996-2006mm。

いずれも日本の軽自動車なみのコンパクトなサイズです。

エクステリアは、オフロードバギーらしくフレームむき出しのワイルドなデザインが特徴的。

フロントにはスタイリッシュなカウルが装備されていますが、全体的にゴツく、タフな印象です。

特に4シーターモデルは広いキャビンが特徴で、各座席に十分なスペースが設けてあります。

一般的にオフロードバギーといえば狭い車内をイメージしがちですが、広く快適な車内空間は4シーターモデルならではの魅力です。

パワーユニットには、専用チューンが施されたホンダ製の990cc水冷4ストローク並列2気筒エンジンを搭載し、悪路でも力強い走りを実現。

トランスミッションは6速DCTで、「ドライブ」と「スポーツ」というオートマ走行モードのほか、マニュアルモードも備えています。

また、駆動方式にはI-4WDを採用し、4輪駆動と2輪駆動の切り替えが可能。それぞれのモードに適して自動的に動力配分を行う仕組みです。

2025年モデルでは、2シーター／4シーターそれぞれで、特徴の異なる複数のタイプを展開しています。

まず2シーターバージョンはクイックな走りの「1000X」と、走破性を高めた高性能タイプ「1000 R」。

4シーターモデルは、ハンドリング性能の高い「1000X-4 FOXライブバルブ」と、高い走行性能の4シーター「1000R-4 FOXライブバルブ」、ショーワチューニングブランドのサスペンション装備の「1000X-4」という3タイプが用意されています。

販売価格は2シーターが2万99ドル（日本円で約297万円）からで、4シーターは2万2199ドル（日本円で約327万円）からとなっています。

近年、タロンのようなサイドバイサイドは日本でも人気が高まっており、オフロードバギーファンとしては日本での正式販売を期待したい一台です。