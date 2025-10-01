駒井蓮（24）が1日、インスタグラムを更新。大手芸能事務所ホリプロに所属したと発表した。

文書を投稿し「ご報告 この度、ご縁があり、株式会社ホリプロに所属することとなりました。今までの出会いに心より感謝し、これからより一層精進して参ります。今後とも、宜しくお願い申し上げます」とつづった。

駒井は、21年に初の単独主演映画「いとみち」（横浜聡子監督）で第34回日刊スポーツ映画大賞・石原裕次郎賞で新人賞を受賞。同年のNHK大河ドラマ「青天を衝け」、翌22年にはNHK麻野連続テレビ小説「ちむどんどん」に出演。今年3月には、13歳から10年、所属したボックスコーポレーションを退所したと発表していた。

ホリプロ俳優部のインスタグラムも「ホリプロ所属になりました」と発表し、新たな宣材写真を公表した。

◆駒井蓮（こまい・れん）2000年（平12）12月2日生まれ。青森県出身。中学時に家族で東京を訪れた際にスカウトされ、高校1年で上京。16年に映画「セーラー服と機関銃−卒業−」で女優デビュー。芸能活動と並行しながら大学受験に臨んだ。趣味は絵や文章をかくこと、舞台鑑賞。4姉妹の3女で双子の妹がいる。168センチ