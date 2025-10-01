¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¾×·â¡ÄÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¡ÖÉÝ¤¤¡×ÂçµÈ¡Ö¤³¤ó¤ÊµÞÅ¸³«¤¢¤ë¡©¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¡¢£µÊ¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
üâÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡ËÂè3ÏÃ¤¬1Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×MC¿Ø¤âÄ«¥É¥é¼õ¤±¤·¤¿¡£
¢¨°Ê²¼¥Í¥¿¤Ð¤ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¡¢Éð»Î¤Î¥×¥é¥¤¥É¤«¤éÆ¯¤«¤º¤Ë¤¤¤¿»ÊÇ·²ð¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ë¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÉô²¼¡¦¶âÀ®½é±¦±ÒÌç¡ÊÅÄÃæÊæÀè¡Ë¤È¾¦Çä¤ò¤Ï¤¸¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÁÄÉã¤Î´ª±¦±ÒÌç¡Ê¾®Æü¸þÊ¸À¤¡Ë¤Ï¡¢»ÊÇ·²ð¤¬¾¦Çä¤ò¤Ï¤¸¤á¤ë¤³¤È¤ËÅÜ¤ë¤¬¡¢¥È¥¡ÊÊ¡ÃÏÈþÀ²¡Ë¤È¥Õ¥ß¡ÊÃÓÏÆÀéÄá¡Ë¤Ï¡¢ÊÑ¤ï¤ê»Ï¤á¤¿»ÊÇ·²ð¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡£»ÊÇ·²ð¤Î¾¦Çä¤Ï½çÄ´¤Ç¡¢¾¾Ìî²È¤Î¿©Âî¤âÌÀ¤ë¤µ¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¯¡£´î¤Ö¥È¥¤Î¤¿¤á¡¢»ÊÇ·²ð¤Ï°ìµ¤¤Ë¾¦Çä¤ò¹¤²¤è¤¦¤È·×²è¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÉÔ²º¤ÊÉÔ²º¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤ëÆü¡¢»ÊÇ·²ð¤Î»Ñ¤¬²È¤«¤é¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
ÇîÂ¿ÂçµÈ¤Ï¡ÖÉÔ²º¤Ê½ª¤ï¤êÊý¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÄ«¥É¥é¼õ¤±¡£¡ÖÃæ½£¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¡Ä¡×¤È»ÊÇ·²ð¤Î¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£²Ú´Ý¤â¡Ö´°Á´¤Ë¤À¤Þ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¡×¤È±þ¤¸¤¿¡£ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¡ÖÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤«¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¶âÀ®¤µ¤ó¤Î²ÄÇ½À¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È±þ¤¸¤¿¡£ÂçµÈ¤Ï¡Ö¤³¤ó¤ÊµÞÅ¸³«¡¢¤¢¤ë¡©¡¡¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¡¢5Ê¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤â¡Ö3ÆüÌÜ¤Ë¤·¤Æ¡Ä¡£¤ä¤ÀÌÀÆü¡¢ÉÝ¤¤¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¡£ÂçµÈ¤Ï¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡¢ÉÝ¤¤¡¢²¿¤«¤â¤¦¡×¤È¾×·â¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÏÄ«¥É¥éÂè113ºîÌÜ¤Ç¡¢¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢À¾ÍÎ²½¤ÇµÞÂ®¤Ë»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÌÀ¼£ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£