もっと続けてほしかった「うたのおねえさん」ランキング！ 2位は「小野あつこ」、1位は？【2025年最新】
教育エンターテインメント番組『おかあさんといっしょ』（NHK Eテレ）で、番組の中心的存在として子どもたちを盛り上げる「うたのおねえさん」。現在は、ながたまやさんが、2022年4月から22代目のうたのおねえさんを務めています。
All About ニュース編集部では、2025年9月16日、全国の10〜60代の男女255人を対象に、NHK Eテレの教育エンターテインメント番組『おかあさんといっしょ』に関するアンケートを実施しました。今回はその中から、もっと続けてほしかった「うたのおねえさん」ランキングの結果をご紹介します。
【6位までの全ランキング結果を見る】
卒業後は、うたのおねえさん時代から大切にしてきた、“近所のおねえさんのような親しみやすさ”を継続しながら、コンサートやイベントへの出演など子ども向けの活動を中心に活躍しています。
回答者からは、「温かい雰囲気に癒されていたので続けてほしいと思いました」（30代女性／福岡県）、「歌も上手でかわいかった、変顔が最強」（30代女性／静岡県）、「あつこお姉さんが卒業との発表で涙したし、もっとあつこお姉さんとゆういちろうお兄さんとのやりとりが見たかったので」（30代女性／山形県）、「自然体で話す姿や笑顔が優しく、子どもだけでなく大人も安心できる存在感があったからです」（20代女性／広島県）などの声がありました。
19代目うたのおねえさんを5年間務めた「はいだしょうこ」さん。宝塚歌劇団で活躍した経歴を持ち、伸びやかな歌声と豊かな表現力、飾らない明るいキャラクターが絶大な人気を誇りました。
卒業後は、歌手、俳優、タレント、画家として、テレビ番組やミュージカル、コンサートなどに出演するなど幅広く活躍するほか、自身のYouTubeチャンネルでは、さまざまな名曲の歌唱を披露しています。
回答者からは、「本当に歌唱力があり、歌声で涙するほどでした」（50代女性／奈良県）、「少し抜けている感じが愛嬌があって良かったから」（20代女性／静岡県）、「ふわふわした印象で、とても歌が上手だったから」（30代男性／茨城県）、「歌も上手く独創的な絵も面白かったのでもっと伝説が残せたのでは？ と思ってしまう」（30代男性／山梨県）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：福島 ゆき プロフィール
アニメや漫画のレビュー、エンタメトピックスなどを中心に、オールジャンルで執筆中のライター。時々、店舗取材などのリポート記事も担当。All AboutおよびAll About ニュースでのライター歴は6年。
(文:福島 ゆき)
All About ニュース編集部では、2025年9月16日、全国の10〜60代の男女255人を対象に、NHK Eテレの教育エンターテインメント番組『おかあさんといっしょ』に関するアンケートを実施しました。今回はその中から、もっと続けてほしかった「うたのおねえさん」ランキングの結果をご紹介します。
2位：【21代】小野あつこ（2016年〜2022年）／58票21代目うたのおねえさんを6年間務めた「小野あつこ」さん。将来子どもと関わる仕事に就きたいと思ったことから、大学・大学院時代には地域の児童館でアルバイトをしたり、在学中に音楽の中学校・高等学校教諭専修免許状を取得するなど、美しい歌声や豊かな表現力はもちろん、子どもたちへの愛情が伝わる雰囲気が親子の人気を集めました。
卒業後は、うたのおねえさん時代から大切にしてきた、“近所のおねえさんのような親しみやすさ”を継続しながら、コンサートやイベントへの出演など子ども向けの活動を中心に活躍しています。
回答者からは、「温かい雰囲気に癒されていたので続けてほしいと思いました」（30代女性／福岡県）、「歌も上手でかわいかった、変顔が最強」（30代女性／静岡県）、「あつこお姉さんが卒業との発表で涙したし、もっとあつこお姉さんとゆういちろうお兄さんとのやりとりが見たかったので」（30代女性／山形県）、「自然体で話す姿や笑顔が優しく、子どもだけでなく大人も安心できる存在感があったからです」（20代女性／広島県）などの声がありました。
1位：【19代】はいだしょうこ（2003年〜2008年）／104票
19代目うたのおねえさんを5年間務めた「はいだしょうこ」さん。宝塚歌劇団で活躍した経歴を持ち、伸びやかな歌声と豊かな表現力、飾らない明るいキャラクターが絶大な人気を誇りました。
卒業後は、歌手、俳優、タレント、画家として、テレビ番組やミュージカル、コンサートなどに出演するなど幅広く活躍するほか、自身のYouTubeチャンネルでは、さまざまな名曲の歌唱を披露しています。
回答者からは、「本当に歌唱力があり、歌声で涙するほどでした」（50代女性／奈良県）、「少し抜けている感じが愛嬌があって良かったから」（20代女性／静岡県）、「ふわふわした印象で、とても歌が上手だったから」（30代男性／茨城県）、「歌も上手く独創的な絵も面白かったのでもっと伝説が残せたのでは？ と思ってしまう」（30代男性／山梨県）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：福島 ゆき プロフィール
アニメや漫画のレビュー、エンタメトピックスなどを中心に、オールジャンルで執筆中のライター。時々、店舗取材などのリポート記事も担当。All AboutおよびAll About ニュースでのライター歴は6年。
(文:福島 ゆき)