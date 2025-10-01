「予想を遥かに超えた」伊藤桃々、両手にイケメンショットに反響！ 「まさかこのコラボが見られるとは」
モデルの伊藤桃々さんは9月29日、自身のInstagramを更新。2人のイケメンとのスリーショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】伊藤桃々の両手にイケメン！
ファンからは「やばすぎる3ショット」「まさかこのコラボが見られるとは」「予想を遥かに超えた」「りくくん顔似てる！」などの声が。ほかにも「久しぶりのりくももーー！」「やばい私の青春りくもも」などというコメントも寄せられています。
(文:堀井 ユウ)
「久しぶりのりくももーー！」の声も伊藤さんは「両手に、りくで〜す」とつづり、1枚の画像を投稿。美容師の鈴村梨公さん、長島吏紅さんとのスリーショットです。伊藤さんと鈴村さんは、2018年放送の恋愛リアリティー番組『太陽とオオカミくんには騙されない』（ABEMA）で共演。一方の吏紅さんとは、9月に放送が終了した恋愛リアリティー番組『シャッフルアイランド Season6』（同上）で共演していました。美男美女な3人ですね。
「上書きしちゃうよねー」『シャッフルアイランド Season6』の6話が放送された後の8月15日には「シャッフルアイランド 6話ありがとうでした 上書きしちゃうよねー」と投稿していた伊藤さん。出演者たちとの集合写真をはじめ、名場面の切り抜き画像やオフショットも掲載しています。気になった人は、チェックしてみてくださいね。
