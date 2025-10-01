ワイルドカードシリーズの26人ロースターが発表された

ドジャースは30日（日本時間10月1日）、本拠地で行われるレッズとのワイルドカードシリーズ第1戦（WCS）前に26人ロースターを発表。今季138試合に出場したマイケル・コンフォート外野手が外れた。今季は打撃不振も粘り強く起用されてきただけに、ロースター外となったことは現地メディアからも注目を集めている。

米最大の移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」は、「コンフォートは9月に安定した成績を残し、ワイルドカード入りをアピールしたものの、届かず、レギュラーシーズンを打率.199、本塁打わずか12本に終わった」と指摘。「昨年はサンフランシスコで好調なシーズンを送り、ライバルチームであるドジャースと1年1700万ドル（約25億4100万円）の契約でカリフォルニアに残留した。ドジャースの外野陣は右打者中心で、左打者の補強として契約したが、期待を大きく下回る結果に終わった」と言及した。

ロバーツ監督はコンフォートを外した理由について、マックス・マンシー内野手とトミー・エドマン内野手の身体がプレーできる状態と説明。代打起用なら出場できるウィル・スミス捕手と天秤にかけ、スミスを選んだとした。

また、外野手には9月10日（同11日）にオプション降格していたジャスティン・ディーンが登録された。短期決戦のため守備固め、代走で使える選手は重宝される。同サイトは「よりダイナミックな選手を求めた」と指摘している。（Full-Count編集部）