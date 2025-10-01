◇ワイルドカードシリーズ第1戦 カブス3ー1パドレス（2025年9月30日 シカゴ）

カブスの鈴木誠也外野手（31）は30日（日本時間10月1日）、シカゴでパドレスとのナ・リーグワイルドカードシリーズ(WCS)第1戦に「5番・右翼」で出場。0−1の5回にレギュラーシーズンから5戦連続となるシリーズ1号ソロを放つなど、3打数1安打1本塁打1打点の活躍で3―1の逆転勝利に貢献した。

試合後の会見でクレイグ・カウンセル監督は「何よりも、まず（パドレス先発の）ピベッタの投球が非常に良かった。彼の投球パターンは予測可能だ。ストライクゾーン高めに速球を投げ込みそれを一貫して決める。誠也が打った。ポストシーズンではこうしたヒットが球場の雰囲気を一変させる。スタジアムのエネルギーが完全に変わるんだ。まさにそういうことだ。誠也の活躍を心から喜んでいる。彼がこの舞台に参加しプレーできることに非常に興奮していたことを知っている。そして彼が大きな役割を果たせたことをうれしく思う」と語った。

ピベッタの前に4回までわずか1安打。その空気を変えたのが鈴木だった。1点を追う5回先頭で、1ボール2ストライクから投じられた4球目の内角真っすぐを完璧なタイミングで捉えた。打球速度112．2マイル（約180.6キロ）、飛距離424フィート（約129メートル）で打球角度20度の弾丸ライナーは左中間スタンドに飛び込む同点ソロとなった。6番のケリーも続き、2者連続アーチで逆転に成功、勝利の流れをたぐり寄せた。

球場全体の空気を変えた鈴木の一発に指揮官も手放しで称えた。