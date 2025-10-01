ÎëÌÚÀ¿ÌéÄ¹ÃË¡¡¥¥å¡¼¥È¤Ê¡ÖGO CUBS GO¡×¤Ë²ñ¸«¾ìÂçÇú¾Ð¡¡¥Ñ¥Ñ¤Î°ìÈ¯¤Ë´¶ÎÞ¡Öµã¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¡×
¡¡¡þ¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¡¡¥«¥Ö¥¹3¡¼1¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ê2025Ç¯9·î30Æü¡¡¥·¥«¥´¡Ë
¡¡¥«¥Ö¥¹¤ÎÎëÌÚÀ¿Ìé³°Ìî¼ê¡Ê31¡Ë¤Ï30Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10·î1Æü¡Ë¡¢¥·¥«¥´¤Ç¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥º(WCS)Âè1Àï¤Ë¡Ö5ÈÖ¡¦±¦Íã¡×¤Ç½Ð¾ì¡£0¡Ý1¤Î5²ó¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é5ÀïÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë¥·¥ê¡¼¥º1¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢3ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ¡¢1ËÜÎÝÂÇ¤Î³èÌö¤Ç3¡½1¤ÎµÕÅ¾¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Ï»î¹ç¸å¤Î²ñ¸«¤ËÄ¹ÃË¡¦ÂçæÆ(¤Ò¤í¤È)¤¯¤ó¤È¤È¤â¤ËÅÐ¾ì¡£Æ±¤¸¤¯²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿Æ±Î½¤Î¥Ü¥¤¥É¤È¤È¤â¤Ë»Ò¶¡¤òÏ¢¤ì¤Æ¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±ÀÊ¤·¤¿Ä¹ÃË¤ÎÌ¾Á°¤ÈËÜÎÝÂÇ¤òÂÇ¤Ã¤¿ºÝ¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡ÖÂçæÆ¤Ã¤¹¤Í¡£¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡¢¥Ü¥¤¥É¤¬À¨¤¤´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¤·¡¢²¿¤È¤«¡¢ÆÍÇË¸ý¤ò³«¤¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÂÇÀÊ¤Ë¤ÏÆþ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤ÆÀ¨¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤³¤«¤éÎ®¤ì¤Ë¾è¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤Îµå¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤âÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Áª¼ê¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æµå¾ì´Þ¤á¡¢Á´°÷¤ÎÎÏ¤Ç¾¡¤Ã¤¿¾¡Íø¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢À¨¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤ËÂçæÆ¤¯¤ó¤Ï¡Öµã¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´¶·ã¤ÎÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»Ò¶¡Ï¢¤ì¤Ç¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢ÆüËÜ¤â¤â¤Ã¤È¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼´¶¤¬½Ð¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÌîµå¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æµ¼Ô²ñ¸«¤È¤«¤Ç»Ò¶¡¤¬Íè¤ë¤Î¤Ï¡ÊÆüËÜ¤Ç¤Ï¡Ë¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡£»Ò¶¡¤Ë¤âÀ¨¤¯¤¤¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢»Ò¶¡¤ËÌ´¤ò¸«¤µ¤»¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¿Æ¤È¤·¤Æ¤Î»Å»ö¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢À¨¤¯¤¤¤¤´Ä¶¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¸«½ªÎ»¸å¡¢ÎëÌÚ¤¬ÂçæÆ¤¯¤ó¤Ë¡ÖThank you¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤´¤é¤ó¤È¿¶¤ë¤È¡¢¥Ü¥¤¥É¤Î»Ò¶¡¤¬¸µµ¤¤ÊÀ¼¤Ç¡ÖGO CUBS GO¡ª¡×¤È¸À¤¤¡¢ÊóÆ»¿Ø¤é¤«¤éÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£ÎëÌÚ¤âÂçæÆ¤¯¤ó¤ËÂ¥¤¹¤È¡¢¥Ü¥¤¥É¤Î»Ò¶¡¤è¤ê¤â¹µ¤¨¤á¤Ë¤«¤ï¤¤¤²¤ÊÀ¼¤Ç¡ÖGO CUBS GO¡ª¡×¤ÈÂ³¤¤¤¿¤¿¤á¡¢²ñ¾ì¤ÏÂç¤¤Ê¾Ð¤¤À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£ÎëÌÚ¤âËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤ÇÉã¿Æ¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Âç¥ê¡¼¥°¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤â¤³¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤òÆ°²è¤Ç¾Ò²ð¡£¤³¤ÎÆ°²è¤ÎÅê¹ÆÍó¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡ÖÂ©»Ò¤µ¤óÄ¶²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÈà¤ÏËÜÅö¤Ë´°àú¡×¤Ê¤É¤ÈÂçæÆ¤¯¤ó¤Ë¥á¥í¥á¥í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£