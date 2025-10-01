新日本プロレスは９月３０日、新宿区の歌舞伎町シネシティ広場（東急歌舞伎町タワー側）で来年１・４東京ドーム大会の公開記者会見を行った。

会見には同大会で引退試合を行う棚橋弘至とデビュー戦を行うウルフアロンが登壇。棚橋は引退試合の対戦相手について「誰とやるんですかと……、もうちょっと待ってください！ 今日はまだ発表できないので、もうしばし。といっても、９６日しかない」とし「いろんな選手が浮かびますけども、いろんな選手は浮かばないかな〜……。ウ〜！ クックックッ……、ちょっと待ってください。今日はここまで！」と明かした。

ウルフと対戦する可能性を「それはないですよ〜。これから始まるウルフと、引退を迎える僕がやるよりも、それぞれにテーマがあるので。それに興行的にも社長的にももったいない（笑）」と否定していた。

また引退試合の試合形式について「ボクはシングルマッチ大好きなので、シングルマッチが良いです。そしてね、ちょっと期待感を高める情報を、せっかく雨の中、集まっていただいたので。ボクね、毎年１月４日にその年のコスチュームを変えるんですね。でも、引退試合も１月４日なので、そのコスチュームを新調したら、その年はもう使わないじゃないですか。１試合だけじゃないですか。『どうしようかな？』と思ったんですよ。今年のコスチュームのまま行ってもいいかなと思ったんですけども、１月４日は新しいコスチュームで登場しますんで、期待してください」と予告していた。