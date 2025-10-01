東京市場　ピボット分析（資源国通貨）

オージードル
終値0.6613　高値0.6629　安値0.6571

0.6696　ハイブレイク
0.6662　抵抗2
0.6638　抵抗1
0.6604　ピボット
0.6580　支持1
0.6546　支持2
0.6522　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5794　高値0.5808　安値0.5772

0.5847　ハイブレイク
0.5827　抵抗2
0.5811　抵抗1
0.5791　ピボット
0.5775　支持1
0.5755　支持2
0.5739　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3920　高値1.3936　安値1.3897

1.3977　ハイブレイク
1.3957　抵抗2
1.3938　抵抗1
1.3918　ピボット
1.3899　支持1
1.3879　支持2
1.3860　ローブレイク