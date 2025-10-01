東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
オージードル
終値0.6613 高値0.6629 安値0.6571
0.6696 ハイブレイク
0.6662 抵抗2
0.6638 抵抗1
0.6604 ピボット
0.6580 支持1
0.6546 支持2
0.6522 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5794 高値0.5808 安値0.5772
0.5847 ハイブレイク
0.5827 抵抗2
0.5811 抵抗1
0.5791 ピボット
0.5775 支持1
0.5755 支持2
0.5739 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3920 高値1.3936 安値1.3897
1.3977 ハイブレイク
1.3957 抵抗2
1.3938 抵抗1
1.3918 ピボット
1.3899 支持1
1.3879 支持2
1.3860 ローブレイク
