今回は、学歴主義の「自称エリート男」が、同僚に対しムカついた理由について紹介します。

「若くて可愛い、ってだけで結婚とかありえねぇ…」

「俺は一流大学を卒業し、一流企業で働くエリート会社員です。今まで何人もの女性と付き合いましたが、俺と釣り合う女性はなかなかおらず、今でも独身です。

ちなみに最近、俺と同じく一流大卒のエリートである会社の同僚が、外見がいいだけの高卒の女性とできちゃった婚をしたんです。『よりによって高卒女と結婚するなんて……』『若くて可愛い、ってだけで結婚とかありえねぇ……』とあきれました。それに、同僚とはこれまで仕事帰りや週末によく飲みに行ったりゴルフしていたのに、結婚を機にそういう付き合いを一切断ってきて、ものすごくムカつきます。俺じゃなく高卒の妻を優先するなんて許せません」（体験者：30代男性・会社員／回答時期：2025年2月）

▽ 同僚は結婚した上にもうすぐ子供が生まれるとのことですし、家庭を優先するのはいたって普通ですよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。