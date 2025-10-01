・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝６２．３７ドル（－１．０８ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３８７３．２ドル（＋１８．０ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝４６２５．３セント（－３５．９セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５０８．００セント（－１１．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４１５．５０セント（－６．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１００１．７５セント（－８．７５セント）
・ＣＲＢ指数
　３００．６０（－１．９９）

