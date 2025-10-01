９月３０日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６２．３７ドル（－１．０８ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３８７３．２ドル（＋１８．０ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４６２５．３セント（－３５．９セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５０８．００セント（－１１．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４１５．５０セント（－６．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１００１．７５セント（－８．７５セント）
・ＣＲＢ指数
３００．６０（－１．９９）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝６２．３７ドル（－１．０８ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３８７３．２ドル（＋１８．０ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４６２５．３セント（－３５．９セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５０８．００セント（－１１．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４１５．５０セント（－６．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１００１．７５セント（－８．７５セント）
・ＣＲＢ指数
３００．６０（－１．９９）
出所：MINKABU PRESS