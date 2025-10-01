３０日の米株式市場の概況、ＮＹダウ８１ドル高で最高値更新 医薬品株に買い ３０日の米株式市場の概況、ＮＹダウ８１ドル高で最高値更新 医薬品株に買い

リンクをコピーする みんなの感想は？

３０日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比８１．８２ドル高の４万６３９７．８９ドルと３日続伸し最高値を更新した。つなぎ予算の可決の見通しが立たず、政府機関の一部閉鎖による経済活動の混乱が懸念されるなか、医薬品株に買いが入り全体相場を押し上げた。



メルク＜MRK＞が急伸しジョンソン・エンド・ジョンソン＜JNJ＞が堅調推移。キャタピラー＜CAT＞やベライゾン・コミュニケーションズ＜VZ＞が株価水準を切り上げたほか、ファイザー＜PFE＞やイーライ・リリー＜LLY＞、ＵｉＰａｔｈ＜PATH＞、ブルームエナジー＜BE＞が大幅高となった。一方、セールスフォース＜CRM＞とアメリカン・エキスプレス＜AXP＞が値を下げ、スポティファイ・テクノロジー＜SPOT＞が急落した。



ナスダック総合株価指数は６８．８５ポイント高の２万２６６０．００と３日続伸した。エヌビディア＜NVDA＞やマイクロソフト＜MSFT＞がしっかり。マイクロン・テクノロジー＜MU＞やマーベル・テクノロジー・グループ＜MRVL＞、エコスター＜SATS＞が高く、コアウィーブ＜CRWV＞が値を飛ばした。半面、メタ・プラットフォームズ＜META＞やアマゾン・ドット・コム＜AMZN＞が冴えない展開。ファイアフライ・エアロスペース＜FLY＞やビット・デジタル＜BTBT＞が大幅安となった。



出所：MINKABU PRESS