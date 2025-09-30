GR8がユウキ ハシモトに別注　トライバルパターンにカモ柄を融合

GR8が、「ユウキ ハシモト（YUKI HASHIMOTO）」に別注したエクスクルーシブコレクションを発売する。発売日は10月4日。GR8の店頭と公式オンラインストアで取り扱う。

同コレクションは、ユウキ ハシモトの2025年秋冬コレクションで発表されたトライバルパターンのアップリケに、多様なカモフラージュパターンを組み合わせて製作。アクティブジャケット（19万8000円）やMA-1ジャケット（22万円）、コート（22万円）、ジップアップフーディー（9万3500円）、スウェットパンツ（9万9000円）の全5型をラインナップする。アイテムのトライバル柄は、いずれもユウキ ハシモトの自社工場でハンドメイドで生産されるため、1点ずつデザインが異なる。アクティブジャケットとMA-1には特別な顔料加工を施し、長年着込まれたような独自のエイジング感を表現。洗練さと武骨さを融合した“過去と未来をつなぐ”プロダクトに仕上げたという。

■ユウキ ハシモト×GR8 エクスクルーシブコレクション発売日：2025年10月4日（土）

取扱店舗：GR8店頭、公式オンラインストア