オルタナティヴロックユニット文藝天国が本日10月1日、ニューシングル「ふたごのたましい」を配信リリースした。

「ふたごのたましい」は、甘美なクリーントーンと夢幻的なディレイ、奥行きのあるリバーブといったギターサウンドが、浮遊感漂う詩世界へと誘う。そのサウンドスケープの構築美が圧巻の仕上がりだ。

同楽曲は“ふたご”をモチーフとして、共依存、自己探求、切望といったテーマを描いたもの。アートワークでは、幾何学的な建築美と、水滴の有機的な曲線が示す二律背反の視覚的表現を行った。前作に引き続き空間オーディオver.もリリースされるとのことだ。

■配信リリース「ふたごのたましい」

2025年10月1日(水)0:00 配信開始

配信リンク：https://nex-tone.link/TwinSoul

レーベル名：bungei records

Distributed by NexTone

Marketing & PR：ArtLed

