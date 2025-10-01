¥«¥Ö¥¹¡¦ÎëÌÚÀ¿Ìé¡¡5ÀïÏ¢È¯¤ÎÂçÇúÈ¯¤Ë¡ÖÀµÄ¾¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¡¡½é¤ÎPSÃÆ¡ÄÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤¤ò¸ì¤ë
¡¡¡þ¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¡¡¥«¥Ö¥¹3¡¼1¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ê2025Ç¯9·î30Æü¡¡¥·¥«¥´¡Ë
¡¡¥«¥Ö¥¹¤ÎÎëÌÚÀ¿Ìé³°Ìî¼ê¡Ê31¡Ë¤Ï30Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10·î1Æü¡Ë¡¢¥·¥«¥´¤Ç¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥º(WCS)Âè1Àï¤Ë¡Ö5ÈÖ¡¦±¦Íã¡×¤Ç½Ð¾ì¡£0¡Ý1¤Î5²ó¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é5ÀïÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë¥·¥ê¡¼¥º1¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢3ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ1ËÜÎÝÂÇ1ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¤Ç3¡½1¤ÎµÕÅ¾¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹ÀèÈ¯¤Î¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥Ô¥Ù¥Ã¥¿¤ÎÁ°¤Ë4²ó¤Þ¤Ç¤ï¤º¤«1°ÂÂÇ¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¥«¥Ö¥¹ÂÇÀþ¡£·ù¤Ê¥à¡¼¥É¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤¬ÎëÌÚ¤À¤Ã¤¿¡£0¡Ý1¤Î1ÅÀº¹¤òÄÉ¤¦5²ó¤ËÀèÆ¬¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè2ÂÇÀÊ¡£1¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÅê¤¸¤é¤ì¤¿4µåÌÜ¤ÎÆâ³Ñ¿¿¤Ã¤¹¤°¤ò´°àú¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÂª¤¨¤¿¡£ÂÇµåÂ®ÅÙ112¡¥2¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó180.6¥¥í¡Ë¡¢Èôµ÷Î¥424¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó129¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ÇÂÇµå³ÑÅÙ20ÅÙ¤ÎÃÆ´Ý¥é¥¤¥Ê¡¼¤Ïº¸Ãæ´Ö¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÈô¤Ó¹þ¤àÆ±ÅÀ¥½¥í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°µ´¬¤ÎËÜÎÝÂÇ¤ËËÜµòÃÏ¤ËµÍ¤á¤«¤±¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ï¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥ª¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡£ÂÇ¤Ã¤¿ÎëÌÚ¤âÆóÎÝ¥Ù¡¼¥¹ÉÕ¶á¤ÇÂç¤¤¯±¦¼ê¤òÆÍ¤¾å¤²¤Æ´î¤ó¤À¡£Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿Ä¾¸å¡¢6ÈÖ¤Î¥±¥ê¡¼¤âÂ³¤¡¢2¼ÔÏ¢È¯¤ÇµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¡£¾¡Íø¤Ø¤ÎÎ®¤ì¤ò°ú¤´ó¤»¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤ËÄ¹ÃË¡¦ÂçæÆ(¤Ò¤í¤È)¤¯¤ó¤È¤È¤â¤Ë²ñ¸«¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ÎëÌÚ¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é´Þ¤á¤ë¤È5»î¹çÏ¢È¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÀâÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ê¤ó¤Ç¼«Ê¬¤¬¤³¤³¤Þ¤ÇÂÇ¤Æ¤Æ¤ë¤Î¤«ÀµÄ¾¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡£¥·¡¼¥º¥ó¤â½ª¤ï¤Ã¤Æµ¤»ý¤ÁÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¥â¡¼¥É¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡£¤¤ç¤¦¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ÏËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÎÏ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¼«Ê¬¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤ÎÎÏ¤¬½Ð¤Æ¡¢¼þ¤ê¤Î¤ß¤ó¤Ê¤ËÂÇ¤¿¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¡£¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢²¿¤è¤ê¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢1ÀïÌÜ¤ò¼è¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¹¤´¤¯Âç¤¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÀª¤¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡£¤É¤ó¤É¤ó¤É¤ó¤É¤óÀÑ¶ËÅª¤Ë¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢Àª¤¤¡¢Áê¼ê¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¼«Ê¬¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¿ôÂ¿¤¯½Ð¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¤¤¤¤Êý¸þ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥«¥Ö¥¹¤ËÆþÃÄ¤·¤Æ4Ç¯ÌÜ¤Ç½é¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¡ÊPS¡Ë¤ÎÀï¤¤¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¡Ö¥·¡¼¥º¥ó½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤º¤Ã¤È¤¤¤Æ¡£º£Ç¯¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤â¤é¤¨¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç162»î¹çÀÚâøÂöËá¤·¤Æ¡¢¶ì¤·¤¤»þ¤â¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¡£ËÜÅö¤ËÄ¹¤¯¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤òÌÜÉ¸¤Ë¤³¤³¤ËÍè¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦ÉñÂæ¤Ç¤ä¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤¤ç¤¦¾¡¤Æ¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Û¤ó¤È¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£