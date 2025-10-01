10月1日（水）は東北〜関東を中心に激しい雷雨にご注意ください。雨の降るところでは肌寒くなるでしょう。

＜1日（水）の天気＞

高気圧は東の海上に離れ、関東の南海上を低気圧が進んでいます。東北〜関東を中心に湿った空気が流れ込み、雨の降っているところがあります。上空には寒気が流れ込んでいるため大気の状態が不安定で、雨脚の強まっているところがあります。また、北海道胆振地方でも局地的に雨雲が発達し、白老町森野では1時間に124ミリの猛烈な雨が降ったとみられ記録的短時間大雨情報が発表されました。日中も北海道胆振地方や東海〜関東で断続的に雨が降り、局地的な大雨になるおそれがあります。土砂災害や低い土地の浸水などに十分注意して、落雷、突風にもご注意ください。

●予想24時間降水量（2日朝まで、多いところ）

東北太平洋側 100ミリ

一方、西日本は高気圧に覆われて晴れ、暑くなりそうです。朝晩と昼間の気温差にお気をつけください。

＜予想最高気温（前日差）＞

雨の降るところでは気温が上がらず、関東は10月中旬並み。昼間も羽織るものが必要な肌寒さとなりそうです。一方、西日本では真夏日になるところがあるでしょう。

札幌 24℃（±0）

仙台 22℃（-4）

新潟 24℃（-2）

東京 22℃（-6）

名古屋 28℃（-1）

大阪 29℃（±0）

鳥取 27℃（＋2）

高知 30℃（＋1）

福岡 30℃（＋1）

＜週間予報＞

■大阪〜那覇

2日（木）にかけて晴れますが、3日（金）〜5日（日）はくもりや雨になるでしょう。週明けは晴れ間が戻る見込みです。九州や四国ではまだ真夏日になる日がありそうです。沖縄那覇は晴れる日が多く、真夏並みの暑さが続く予想です。

■札幌〜名古屋

2日（木）は天気が回復、東京は28℃まで気温が上がる見込みです。3日（金）と4日（土）は関東や東海で雲が多く、雨が降りやすいでしょう。5日（日）は広く日差しが届きそうです。週明けは北日本を中心に荒れた天気になるおそれがあります。