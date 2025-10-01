行平あい佳＆青柳翔『セフレの品格』続編映画2作、公開決定！ 前2作に未使用カットを加えたドラマ版がNetflixで配信
行平あい佳と青柳翔をダブル主演の映画「セフレの品格（プライド）」シリーズの続編となる『セフレの品格 慟哭』が11月28日より都内先行・全国順次公開、『セフレの品格 終恋』が12月12日に全国公開されることが決定。ティザービジュアルが解禁され、原作者・湊よりこ、主演の行平、青柳、城定秀夫監督からコメントが到着した。
【写真】片山萌美、高石あかり、新納慎也らも続投！ 映画『セフレの品格 慟哭／終恋』キャスト陣
女性読者を中心にシリーズ累計540万部（紙＋電子）を突破し、女性読者から圧倒的支持を集める大ヒットシリーズ、湊よりこ同名コミックが原作。前作の映像化第1章『初恋』、第2章『決意』は、幅広い世代に響く大人の恋愛ドラマとして高い評価を得た。
映像化最新作となる続編第3章『慟哭』、第4章『終恋』では、前作に続き、行平あい佳と青柳翔がダブル主演。
行平が演じるのは主人公・森村抄子。派遣社員として働きながら女手一つで娘を育てるバツ2の女性という、等身大でリアルな女性像を体現する。
青柳は、抄子の初恋の相手で、バツ1の産婦人科医・北田一樹を演じる。抄子と心を通わせながらも、元夫の影に翻弄される彼を演じ、複雑な人間関係の機微を表現する。
再び顔を合わせる2人の共演は、愛と欲望、葛藤と救済といった本シリーズの核心をより強く浮かび上がらせる。行平は、続編の決定および抄子という役について「続編を願っていた想いが叶いとても嬉しい」と語り、「抄子を通じて“人を深く愛すること”の力強さを思い知らされた」と明かしている。青柳も「シリーズが完結を迎えることに大きな感慨を覚えている」と述べ、「行平さんとは自然に呼吸を合わせられる特別な共演」と、完結を迎える喜びと行平への信頼を示した。
さらに、前作で印象的な演技を見せたキャスト陣、片山萌美、坂上梨々愛、こころ、高石あかり、石橋侑大、新納慎也、そして行平あい佳の母でもある寺島まゆみの続投も決定した。
監督は『悪い夏』『嗤う蟲』の城定秀夫監督が続投。シリーズの集大成として“慟哭”“終恋”という副題が示す重みある世界観を映像化する。城定監督は、「四部作を完成させた今、普段味わうことのない達成感と、終わってしまったことのさみしさを噛みしめています」と率直な心境を明かす。そして「セフレという関係から始まった2人の行きつく先は幸か不幸か、それ以外の何かなのか……是非劇場でご覧いただきたく思います！」と、シリーズ完結作への期待を込めた。
原作者の湊よりこは、「映画『セフレの品格（プライド）』『初恋』『決意』に続き、『慟哭』『終恋』が劇場公開されることは本当に凄いこと。関係者の皆様、前作を観てくださった皆様のおかげです」と続編決定の喜びと感謝を述べ、さらに本作について「観た時の年齢によって受ける印象が異なります。懐かしさと痛み、恋する気持ちを思い出す作品だと思っています」と魅力を語った。
初公開となるティザービジュアルも解禁。慟哭と終恋、2つの副題が示す物語の重み、そして抄子と一樹の先に映るものとは？ 過去と現在の情念が交錯し、ついにシリーズは最終章へ。
さらに新作公開に先立ち、前2作『初恋』『決意』に未使用カットを加えた全10話の「ドラマ版」が、Netflixで配信されることも決定。10月15日0時より一挙配信がスタートする。
映画『セフレの品格 慟哭』は11月28日より都内先行・全国順次公開、『セフレの品格 終恋』は12月12日に全国公開。
※高石あかりの「高」は「はしごだか」が正式表記
行平、青柳、監督、原作者のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■森村抄子役：行平あい佳
一樹と抄子が再びスクリーンに帰ってきます。『初恋』『決意』の撮影当時から続編を願っていたので、その想いが叶いとても嬉しく思います。
台本を読んだときは驚きの連続で、撮影中も感情が大きく揺さぶられました。抄子を通じて“人を深く愛すること”の力強さを思い知らされ、彼女は私の中にとても大切な感覚を残してくれたと思います。
久しぶりの抄子役に不安もありましたが、城定監督の温かさに支えられ、“城定組に帰ってきた”と安心しました。そして青柳翔さんとの共演は本当に特別で、再び一樹と抄子としてご一緒できたことが何より嬉しく、不思議な安心感に包まれました。
二人の物語がどのような結末を迎えるのか、ぜひ楽しみにしていてください。
■北田一樹役：青柳翔
『初恋』『決意』から続くシリーズが、今回の『慟哭』『終恋』でついに完結を迎えることに大きな感慨を覚えています。シリーズものを4本続けて同じチームで作り上げる機会は貴重であり、城定監督をはじめスタッフとともに取り組めたことをとても嬉しく思っています。
城定監督は端的かつ的確に演出を伝えてくださり、時にユニークでチャーミングな一面もあって、とても魅力的な方です。その監督のもとで芝居を深められたことは大きな財産になりました。
また、行平さんとはこれまで共演を重ねてきたことで強い安心感があり、今回も互いに意見を出し合いながら自然に呼吸を合わせることができました。一緒にシーンを積み重ねていけたことを、とても心強く感じています。
本作には多くのメッセージが込められているので、多くの方に届いてほしいです。
■監督：城定秀夫
漫画「セフレの品格」は長大な大河ドラマなのですが、映画版は今回の二本でひとまず完結です。
原作の魅力を損なうことなく、映画としての面白さを加味することの難しさは前作同様でしたが、四部作を完成させた今、普段味わうことのない達成感と、終わってしまったことのさみしさを噛みしめています。とはいえ、彼らの人生は今後も続いてゆきますし、漫画連載も続きます！
抄子、一樹をはじめ、前作からのキャラは、キャストをそのままに引きつづき活躍することはもちろん、今回加わったステキな新キャラたちが作品に華を添えており、彼らを乗せた物語は予想もつかない展開へと雪崩れ込んでゆきます。
セフレという関係から始まった二人の行きつく先は幸か不幸かそれ以外の何かなのか……是非劇場でご覧いただきたく思います！
■原作：湊よりこ
映画『セフレの品格（プライド）』『初恋』『決意』に続き、『慟哭』『終恋』が劇場公開されます。これは本当に凄いこと。関係者の皆様、前作を観てくださった皆様のおかげです、心より御礼申し上げます。
抄子、一樹、華江、咲、猛…栗山さん（笑）、すべての登場人物が大好きです。そして新たに登場するキャラクターたちがどんな嵐を巻き起こすのか、私もドキドキしながら楽しみにしています！
この『セフレの品格（プライド）』という映画は、観た時の年齢によって、受ける印象が異なると思っています。20代ではわからなかったことが、30代になると少しわかる。40代、50代と年を重ねるにつれ、懐かしさと痛み、恋する気持ちを思い出す。そんな映画だと思っています。
『マディソン郡の橋』や『恋人までの距離』のような、いつまでもあなたの心に残る作品となることを願って――。
【写真】片山萌美、高石あかり、新納慎也らも続投！ 映画『セフレの品格 慟哭／終恋』キャスト陣
女性読者を中心にシリーズ累計540万部（紙＋電子）を突破し、女性読者から圧倒的支持を集める大ヒットシリーズ、湊よりこ同名コミックが原作。前作の映像化第1章『初恋』、第2章『決意』は、幅広い世代に響く大人の恋愛ドラマとして高い評価を得た。
行平が演じるのは主人公・森村抄子。派遣社員として働きながら女手一つで娘を育てるバツ2の女性という、等身大でリアルな女性像を体現する。
青柳は、抄子の初恋の相手で、バツ1の産婦人科医・北田一樹を演じる。抄子と心を通わせながらも、元夫の影に翻弄される彼を演じ、複雑な人間関係の機微を表現する。
再び顔を合わせる2人の共演は、愛と欲望、葛藤と救済といった本シリーズの核心をより強く浮かび上がらせる。行平は、続編の決定および抄子という役について「続編を願っていた想いが叶いとても嬉しい」と語り、「抄子を通じて“人を深く愛すること”の力強さを思い知らされた」と明かしている。青柳も「シリーズが完結を迎えることに大きな感慨を覚えている」と述べ、「行平さんとは自然に呼吸を合わせられる特別な共演」と、完結を迎える喜びと行平への信頼を示した。
さらに、前作で印象的な演技を見せたキャスト陣、片山萌美、坂上梨々愛、こころ、高石あかり、石橋侑大、新納慎也、そして行平あい佳の母でもある寺島まゆみの続投も決定した。
監督は『悪い夏』『嗤う蟲』の城定秀夫監督が続投。シリーズの集大成として“慟哭”“終恋”という副題が示す重みある世界観を映像化する。城定監督は、「四部作を完成させた今、普段味わうことのない達成感と、終わってしまったことのさみしさを噛みしめています」と率直な心境を明かす。そして「セフレという関係から始まった2人の行きつく先は幸か不幸か、それ以外の何かなのか……是非劇場でご覧いただきたく思います！」と、シリーズ完結作への期待を込めた。
原作者の湊よりこは、「映画『セフレの品格（プライド）』『初恋』『決意』に続き、『慟哭』『終恋』が劇場公開されることは本当に凄いこと。関係者の皆様、前作を観てくださった皆様のおかげです」と続編決定の喜びと感謝を述べ、さらに本作について「観た時の年齢によって受ける印象が異なります。懐かしさと痛み、恋する気持ちを思い出す作品だと思っています」と魅力を語った。
初公開となるティザービジュアルも解禁。慟哭と終恋、2つの副題が示す物語の重み、そして抄子と一樹の先に映るものとは？ 過去と現在の情念が交錯し、ついにシリーズは最終章へ。
さらに新作公開に先立ち、前2作『初恋』『決意』に未使用カットを加えた全10話の「ドラマ版」が、Netflixで配信されることも決定。10月15日0時より一挙配信がスタートする。
映画『セフレの品格 慟哭』は11月28日より都内先行・全国順次公開、『セフレの品格 終恋』は12月12日に全国公開。
※高石あかりの「高」は「はしごだか」が正式表記
行平、青柳、監督、原作者のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■森村抄子役：行平あい佳
一樹と抄子が再びスクリーンに帰ってきます。『初恋』『決意』の撮影当時から続編を願っていたので、その想いが叶いとても嬉しく思います。
台本を読んだときは驚きの連続で、撮影中も感情が大きく揺さぶられました。抄子を通じて“人を深く愛すること”の力強さを思い知らされ、彼女は私の中にとても大切な感覚を残してくれたと思います。
久しぶりの抄子役に不安もありましたが、城定監督の温かさに支えられ、“城定組に帰ってきた”と安心しました。そして青柳翔さんとの共演は本当に特別で、再び一樹と抄子としてご一緒できたことが何より嬉しく、不思議な安心感に包まれました。
二人の物語がどのような結末を迎えるのか、ぜひ楽しみにしていてください。
■北田一樹役：青柳翔
『初恋』『決意』から続くシリーズが、今回の『慟哭』『終恋』でついに完結を迎えることに大きな感慨を覚えています。シリーズものを4本続けて同じチームで作り上げる機会は貴重であり、城定監督をはじめスタッフとともに取り組めたことをとても嬉しく思っています。
城定監督は端的かつ的確に演出を伝えてくださり、時にユニークでチャーミングな一面もあって、とても魅力的な方です。その監督のもとで芝居を深められたことは大きな財産になりました。
また、行平さんとはこれまで共演を重ねてきたことで強い安心感があり、今回も互いに意見を出し合いながら自然に呼吸を合わせることができました。一緒にシーンを積み重ねていけたことを、とても心強く感じています。
本作には多くのメッセージが込められているので、多くの方に届いてほしいです。
■監督：城定秀夫
漫画「セフレの品格」は長大な大河ドラマなのですが、映画版は今回の二本でひとまず完結です。
原作の魅力を損なうことなく、映画としての面白さを加味することの難しさは前作同様でしたが、四部作を完成させた今、普段味わうことのない達成感と、終わってしまったことのさみしさを噛みしめています。とはいえ、彼らの人生は今後も続いてゆきますし、漫画連載も続きます！
抄子、一樹をはじめ、前作からのキャラは、キャストをそのままに引きつづき活躍することはもちろん、今回加わったステキな新キャラたちが作品に華を添えており、彼らを乗せた物語は予想もつかない展開へと雪崩れ込んでゆきます。
セフレという関係から始まった二人の行きつく先は幸か不幸かそれ以外の何かなのか……是非劇場でご覧いただきたく思います！
■原作：湊よりこ
映画『セフレの品格（プライド）』『初恋』『決意』に続き、『慟哭』『終恋』が劇場公開されます。これは本当に凄いこと。関係者の皆様、前作を観てくださった皆様のおかげです、心より御礼申し上げます。
抄子、一樹、華江、咲、猛…栗山さん（笑）、すべての登場人物が大好きです。そして新たに登場するキャラクターたちがどんな嵐を巻き起こすのか、私もドキドキしながら楽しみにしています！
この『セフレの品格（プライド）』という映画は、観た時の年齢によって、受ける印象が異なると思っています。20代ではわからなかったことが、30代になると少しわかる。40代、50代と年を重ねるにつれ、懐かしさと痛み、恋する気持ちを思い出す。そんな映画だと思っています。
『マディソン郡の橋』や『恋人までの距離』のような、いつまでもあなたの心に残る作品となることを願って――。