芳根京子×高橋海人『君の顔では泣けない』“元親友” 中沢元紀とまさかの初恋――？ 場面写真解禁
芳根京子が主演を務め、高橋海人が共演する映画『君の顔では泣けない』より、芳根演じる陸と高橋演じるまなみの入れ替わったふたりが一緒に経験する“初恋”を捉えた場面写真が解禁となった。
【写真】恋愛関係でもただの友達でもない2人で経験する初恋の行方は？ 『君の顔では泣けない』場面写真
本作は、君嶋彼方のデビュー作である同名小説を坂下雄一郎監督のメガホンで映画化。ある日突然、誰かの体と入れ替わってしまう─数々の名作を世に送り出してきた“入れ替わりもの”。そこに【15年も入れ替わったまま】という独自の設定が加わり、新たな物語が完成した。
入れ替わってしまうふたり、坂平陸と水村まなみを演じるのは、今回が初共演となる芳根京子と高橋海人。さらに、西川愛莉と武市尚士が高校生時代の陸とまなみを演じる。そして、中沢元紀、前原滉、林裕太がそれぞれ入れ替わるふたりに密接に関わるキーパーソンを演じ、大塚寧々、赤堀雅秋、片岡礼子、山中崇が陸とまなみの両親役として物語を支えている。
場面写真は、芳根演じる陸と高橋演じるまなみ、そして中沢元紀演じる田崎の同窓会での一コマを捉えたもの。
高校1年生の夏に入れ替わってから、高校を卒業しそれぞれの道を歩むことになる陸とまなみ。大学に進学した2人は久しぶりに地元に戻り、同窓会に参加することに。その同窓会には陸の親友であり、高校時代は3人で多くの時間を過ごした、田崎の姿が。
入れ替わった直後も、変わらず接してくれた田崎。元々は親友同士ということもあり、中身の相性はバッチリでありながら、さらに大人の女性として魅力的になったまなみ（陸）の姿にひかれていき、積極的にアプローチしていく田崎に戸惑う陸。3人で楽しそうに過ごす姿と、どこか不安げな陸、そしてそんな陸を見つめるまなみ。入れ替わったふたりが一緒に経験する“初恋”を捉えた写真となっている。
2人がいつもの喫茶店「異邦人」でお互いの恋愛話に花を咲かせる一幕もあわせて解禁。2人で話すときだけ出てしまう、入れ替わる前の15歳の陸の足の開き方や、まなみのびっくりするしぐさなど、芳根と高橋のこだわりの所作が細部に光る。
原作者の君嶋は「陸とまなみに関しては、恋愛はもちろん普通の友達とも違う、既存の言葉では言い表せないような関係として書きました」と2人の関係性を捉えており、そんな2人が一緒に経験することになる元親友との初恋―どんな結末となるのか。
映画『君の顔では泣けない』は、11月14日より全国公開。
【写真】恋愛関係でもただの友達でもない2人で経験する初恋の行方は？ 『君の顔では泣けない』場面写真
本作は、君嶋彼方のデビュー作である同名小説を坂下雄一郎監督のメガホンで映画化。ある日突然、誰かの体と入れ替わってしまう─数々の名作を世に送り出してきた“入れ替わりもの”。そこに【15年も入れ替わったまま】という独自の設定が加わり、新たな物語が完成した。
場面写真は、芳根演じる陸と高橋演じるまなみ、そして中沢元紀演じる田崎の同窓会での一コマを捉えたもの。
高校1年生の夏に入れ替わってから、高校を卒業しそれぞれの道を歩むことになる陸とまなみ。大学に進学した2人は久しぶりに地元に戻り、同窓会に参加することに。その同窓会には陸の親友であり、高校時代は3人で多くの時間を過ごした、田崎の姿が。
入れ替わった直後も、変わらず接してくれた田崎。元々は親友同士ということもあり、中身の相性はバッチリでありながら、さらに大人の女性として魅力的になったまなみ（陸）の姿にひかれていき、積極的にアプローチしていく田崎に戸惑う陸。3人で楽しそうに過ごす姿と、どこか不安げな陸、そしてそんな陸を見つめるまなみ。入れ替わったふたりが一緒に経験する“初恋”を捉えた写真となっている。
2人がいつもの喫茶店「異邦人」でお互いの恋愛話に花を咲かせる一幕もあわせて解禁。2人で話すときだけ出てしまう、入れ替わる前の15歳の陸の足の開き方や、まなみのびっくりするしぐさなど、芳根と高橋のこだわりの所作が細部に光る。
原作者の君嶋は「陸とまなみに関しては、恋愛はもちろん普通の友達とも違う、既存の言葉では言い表せないような関係として書きました」と2人の関係性を捉えており、そんな2人が一緒に経験することになる元親友との初恋―どんな結末となるのか。
映画『君の顔では泣けない』は、11月14日より全国公開。