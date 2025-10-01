◆米大リーグ・ワイルドカードシーズ第１戦 カブス３―１パドレス（３０日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）

カブスの鈴木誠也外野手が３０日（日本時間１０月１日）、渡米４年目で初のポストシーズンゲームとなる、本拠でのパドレスとのワイルドカードシリーズ第１戦、「５番・右翼」でスタメン出場し５回に同点アーチを放つなど初戦勝利に貢献した。試合後の会見には息子と共に出席。米メディアから「特別ゲストの名前」を聞かれると、鈴木は「名前はヒロトですね。（本塁打を打ったときは）泣いていたみたいです（笑）」と明かした。

会見では同席したボイドも自身の子供を膝の上に乗せ、実施した。“メジャー流”の会見方式には、鈴木も「アメリカの野球のいいところでもありますし、こうして記者会見に子供が来ることはないので、子供にもいい経験になると思いますし、子供に夢を見させるのも親としての仕事でもあるので、すごくいい環境だと思っています」と、うなずいた。

試合では現地２５日のメッツ戦で３９試合ぶりとなる２８、２９号を放つとレギュラーシーズン最終戦まで自身初の４試合連続計５本の本塁打を放っており、通算すると５試合連続アーチ。出場初戦に本塁打を打った日本人打者は昨年の大谷翔平に次いで２人目となった。初のポストシーズン初日については「とりあえず最高でした。ファンの皆さんの熱気もすごかったですし、終始、鳥肌が立っていたというか、シーズン中に感じられない緊張感だったりとか、すごく楽しんで今日のゲームを終えることができました」と興奮気味に振り返った。

鈴木は、１９年８月に新体操元日本代表でスポーツキャスターの畠山愛理と結婚し、２２年９月に第１子長男、２４年６月に第２子次男の出産を報告していた。会見は最後に「ヒロトくん」が「Ｇｏ Ｃｕｂｓ Ｇｏ！」とチームおなじみのフレーズで締めた。