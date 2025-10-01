ニューヨークの名門ステーキハウス「ベンジャミンステーキハウス」のKITTE大阪店では、2025年のクリスマスに向けたスペシャルメニューの予約受付を2025年9月20日(土)より開始しました。

クリスマスコースは、2025年12月20日(土)から12月25日(木)までの期間限定で提供されます。

世界三大珍味(キャビア・フォアグラ・トリュフ)を贅沢に使用した、ニューヨークスタイルの豪華なランチ＆ディナーコースです。

ベンジャミンステーキハウス KITTE大阪「2025年クリスマスコース」

提供期間：2025年12月20日(土)〜12月25日(木)

予約受付開始日：2025年9月20日(土)

場所：ベンジャミンステーキハウス KITTE大阪

和と洋が融合した高級感とぬくもりを感じられる落ち着いた空間で、まるで海外にいるかのようなラグジュアリーな雰囲気を楽しめる店内。

五感で味わう至福のクリスマスコースで、優雅なひとときを過ごせます。

クリスマスランチコース

価格：15,000円(税金・サービス料込み)

メインに黒毛和牛とフォアグラを添えたUSDAプライムフィレミニョンのコンボが楽しめるランチコース。

旬の金目鯛にキャビアを添えたシーフードや、トリュフが香るマッシュポテトなど、贅沢な食材をふんだんに使用しています。

【コース内容】

【アペリティフ】乾杯用ドリンク

【パン】小麦胚芽パン＆クルミ胚芽パン 〜ホイップバター添え〜

【スープ】ニューイングランドクラムチャウダー

【シーフード】金目鯛のパンロースト ウニのクリームソース

【メイン】黒毛和牛とUSDAプライムフィleミニョンのコンボ フォアグラのソテーと共に

【サイドディッシュ】トリュフ入りマッシュポテト、クリームレス クリームスピナッチ

【デザート】チョコムースのラズベリーのタルトと土佐ベルガモット生黒コショウの2種類のタルト

クリスマスディナーコース

価格：25,000円(税金・サービス料込み) ※2名様より

ディナーコースのメインには、ベンジャミンステーキハウスの代名詞でもあるUSDAプライム熟成肉のTボーンステーキを用意。

アミューズからアペタイザー、シーフードに至るまで、フォアグラ、キャビア、トリュフといった高級食材が惜しみなく使われた、特別な夜にふさわしいコースです。

【コース内容】

【アペリティフ】乾杯用グラスシャンパン

【アミューズ】大阪産 河内鴨とフォアグラのバイツ、スモーク大根とオールスパイスのフレーバー

【パン】小麦胚芽パン＆クルミ胚芽パン 〜ホイップバター添え〜

【アペタイザー】ロブスターと洋梨のコンビネーション キャビア添え

【シーフード】帆立ときのこのオーブン焼き トリュフとクミンのブロス

【メイン】USDAプライム Tボーンステーキ

【サイドディッシュ】ビーツのマッシュポテト、クリームレスクリームスピナッチ

【デザート】チョコムースのラズベリーのタルトと土佐ベルガモット生黒コショウの2種類のタルト

和と洋が融合したラグジュアリーな空間で、世界三大珍味と熟成プライムビーフのステーキを堪能できるクリスマスコース。

大切な人との特別なひとときを、五感で楽しむ美食とともに過ごせます。

ベンジャミンステーキハウス KITTE大阪で提供される「2025年クリスマスコース」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post キャビア・フォアグラ・トリュフを贅沢に使用！ベンジャミンステーキハウス KITTE大阪「2025年クリスマスコース」 appeared first on Dtimes.