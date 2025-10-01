テニスのジャパンOPで大役

卓球の元日本代表で五輪3大会連続メダリストの石川佳純さんの珍プレーが話題になっている。9月30日まで東京・有明コロシアムと有明テニスの森公園で行われたテ ニスの木下グループ ジャパンオープンテニス チャンピオンシップス。試合前のサーブ権を決めるコイントスに登場すると、まさかの“ミス”を犯し会場が爆笑に包まれた。

29日の男子シングルス準決勝は世界ランク1位のアルカラスと同12位のルードが対戦。試合前のコイントスには石川さんが登場。ブラウンのトップスと黒いパンツの装いでコートに立ち、いざコインを……。と思いきや投げるのが早かったようで司会者が笑いながら「NO」と制止。石川さんは戸惑った様子を見せ、会場は爆笑に包まれた。そして改めてコイントスをすると今度は成功。投げ終えた石川さんはアルカラスとルードに挟まれ記念撮影を行った。

大会公式Xが実際の動画を公開。ネットにも拡散されると、石川さんのお茶目な姿に癒されるファンが続出した。

「これ好きすぎて何回も見ちゃう」

「コイントスをフライングしかけたけどキャッチw」

「なんとも、仕草が可愛いw」

「石川佳純のグダグダコイントスが可愛くて仕方ない」

「石川佳純ちゃん可愛すぎやろ……」

石川さんは自身のインスタグラムで「世界トッププレイヤー同士の試合を生観戦出来て最高に嬉しかったです！！！」と観戦報告。文面の最後にはハッシュタグで「#コイントス早とちりすみません」と記していた。



