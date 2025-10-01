ニューヨークの名門ステーキハウス「ベンジャミンステーキハウス」六本木店では、2025年のクリスマスシーズンに向けて、特別なランチ＆ディナーコースを4日間限定で提供します。

開催日は12月20日(土)、21日(日)、24日(火)、25日(水)の4日間。

開業8周年を迎える六本木店が感謝の気持ちを込めて届ける、伝統と革新が融合した珠玉のホリデーコースです。

ベンジャミンステーキハウス 六本木店「2025年クリスマスコース」

販売期間：2025年12月20日(土)、21日(日)、24日(火)、25日(水)

価格(税金・サービス料込み)：

・ランチコース 20,000円

・ディナーコース 24,000円

場所：ベンジャミンステーキハウス 六本木店

クリスマスランチコース

ウェルカムドリンクからデザートまで、華やかな料理が揃うランチコース。

メインには「USDA PRIME フィレミニョン ステーキ」を堪能できます。

【コース内容】

【ウェルカム ドリンク】パイパー・エドシック Essential Extra Brut

【アペタイザー】シーフードチョップドサラダ イグルー風

【ブレッド】小麦胚芽パン＆クルミ胚芽パン 〜ホイップバター添え〜

【スープ】ビーフシチュー ナージュ仕立て

【メイン】USDA PRIME フィレミニョン ステーキ

【サイドディッシュ】トリュフハッセルバックポテト＆クリスピーオクラ

【デザート】フライドアイスクリーム 〜キャンディアップル〜

クリスマスディナーコース

ディナーコースのメインは、お店自慢の28日間熟成「USDA PRIME DRY AGED ポーターハウスステーキ」

特別な夜にふさわしい、贅沢なステーキを味わえます。

【コース内容】

【ウェルカム ドリンク】パイパー・エドシック Essential Extra Brut

【アペタイザー】シーフードチョップドサラダ イグルー風

【ブレッド】小麦胚芽パン＆クルミ胚芽パン 〜ホイップバター添え〜

【スープ】ビーフシチュー ナージュ仕立て

【メイン】USDA PRIME DRY AGED ポーターハウスステーキ

【サイドディッシュ】トリュフハッセルバックポテト＆クリスピーオクラ

【デザート】フライドアイスクリーム 〜キャンディアップル〜

ニューヨークのホリデーシーズンのような空間

六本木の喧騒を忘れさせてくれるラグジュアリーな空間は、まるでニューヨークのホリデーシーズンに迷い込んだかのよう。

常時400種類以上のワインを揃えたワインセラーもあり、クリスマス限定コースに合わせたペアリングも提案してもらえます。

この季節にしか味わえない、記憶に残る一夜を過ごせる特別なコースです。

ベンジャミンステーキハウス 六本木店で提供される「2025年クリスマスコース」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 伝統と革新が融合！ベンジャミンステーキハウス 六本木店「2025年クリスマスコース」 appeared first on Dtimes.