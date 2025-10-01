軍用機と衛星に押し出された軍用風船がまた各国軍隊の戦場の武器として注目されていると、英時事週刊誌エコノミストが29日（現地時間）報じた。

米軍は昨年の隔年訓練「バリアント・シールド（勇敢な盾）」で成層圏に電磁スペクトラムセンサーを装着した風船を飛ばし、新型精密打撃ミサイルを移動中の艦船に誘導する実験を進めた。今年は偵察と通信に使用される低高度エアロスタット（aerostat）風船をアップグレードする42億ドル（約6200億円）規模の契約も締結した。

ポーランドはロシアのミサイル・軍用機探知のための早期警報レーダー網構築レベルでエアロスタット4機を導入することにし、イスラエルはレバノン国境地帯にロケット探知用風船を配置した。ウクライナはドローン長距離飛行のための信号中継機として風船を活用する。

風船の軍事的活用は18世紀後半にさかのぼる。フランスのモンゴルフィエ兄弟の熱気球発明直後、フランス革命軍は水素風船を飛ばしてオーストリア軍を偵察し、米国南北戦争とプロイセン＝フランス戦争でも偵察と通信に使用された。第1次世界大戦でも敵陣観測手段として活用されたが、第2次世界大戦後には航空機と衛星のため事実上退潮した。

最近、軍用風船がまた脚光を浴びる理由は費用と効率性のためだ。エアロスタットは3〜5キロ上空で運用される係留式飛行船で、低空飛行するミサイルやドローンを探知するのに効果的だ。早期警戒管制機（AWACS）より費用が少なく、数週間にわたり任務を遂行できる。ただ、2015年に米国では連結線が切れた軍用エアロスタットが150キロほど漂流し、住民を驚かせた。

高度24〜37キロ上空の高高度風船はさらに戦略的価値を持つ。2023年に米国上空に進入した中国の大型風船が戦闘機に撃墜された事件が代表的な例だ。米国は偵察気球と疑ったが、中国は科学研究用と主張した。中国は最近、台湾海峡にも似た風船を100回ほど飛ばしたという。高高度風船は衛星より地上に近いため通信信号の捕捉や精密撮影に有利で、発熱や騒音がほとんどなく探知が難しい。

米軍も高高度風船の活用度を高めている。標的識別と砲弾誘導、さらに敵陣深くにドローンを投入するネットワークの一部として検討中だ。ただ、強風の中での操向問題と電力供給の限界は依然として解決するべき課題として指摘される。

衛星とドローンの時代に軍用風船の復活は驚くものだと、エコノミストは評価した。