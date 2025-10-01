ヘグセス米国防長官が30日（現地時間）、世界で勤務中の米国将官のうち指揮官が集まった席で「米軍は戦闘力の強化だけに集中する」と強調した。

ヘグセス長官はこの日、バージニア州クワンティコ海兵基地で開かれた全軍指揮官会議で「愚かで無謀な政治リーダーが羅針盤の方向を間違え、我々は道を失った」とし「我々はウォーク（Woke）省になったが、今は違う」と述べた。

「ウォーク（woke）」とは「目覚めている」という意味で、黒人コミュニティで人種差別・社会的不平等に目覚めている状態を意味する。しかし最近は保守陣営で、進歩的な価値とアイデンティティを強要する行為を意味する。

ヘグセス長官は「我々はあまりにも多くの軍のリーダーを誤った理由で進級させた。彼らの人種や性別、いわゆる歴史上『初』のために進級させた」と指摘した。続いて「この政府はわが省を感染させた社会的正義、政治的正しさ、有害な理念的クズを片づけ、政治的なものをなくすために初日から多くのことをした」と主張した。

さらに「DEI（多様性・公平性・包容性）事務局、ドレスを着た男たち、気候変動崇拝はこれ以上ない」とし「私の任務は我々の能力と致命性を弱める確実な妨害物を根絶すること」と述べた。

ヘグセス長官は、「国防総省の時代は終わった」とし「今この瞬間から新しく復元された戦争省の唯一の任務は戦争遂行、戦争準備、勝利のための準備だけ」と強調した。そして「我々は毎日準備している。我々は防御でなく戦争の準備ができていなければいけない」とも話した。

これに先立ちトランプ大統領は国防総省という名称が「ウォークの産物」とし、国防総省の代わりに戦争省を使うよう指示した。トランプ大統領はこの日、米国と世界各国で服務中の約800人の将官のうち指揮官を異例に招集した。