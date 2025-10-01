スターリングプロダクトは、『ゲーミング防災バッグ』(容量5L/8Lの2タイプ)を、2025年9月26日(金)より販売を開始しました。

防災グッズの置き場所という課題を、ゲーミングチェアの足元というデッドスペースを活用することで解決した革新的なコンセプトが評価され、「防災グッズ大賞2025 優秀賞」を受賞した製品です。

防災用途だけでなく、「すぐに持ち出せるおもちゃ箱」のような使い方もできる、新しい発想の防災バッグです。

スターリングプロダクト「ゲーミング防災バッグ」

発売日：2025年9月26日(金)

販売場所：Amazonなど

ラインナップ：5L、8L

ゲーミングチェアの足元にすっきり収納

防災グッズは、いざという時にすぐ取り出せる場所に置くのが理想ですが、玄関などでは邪魔になりがち。

「ゲーミング防災バッグ」は、ゲーミングチェアの脚部（座面下）のデッドスペースにすっきりと収まるように設計されています。

収納が限られるワンルームやマンションなどでもスペースを無駄なく活用でき、日常の動線を妨げません。

ワンタッチで着脱、ウエストバッグにもなる

イスに固定するベースとバッグ本体が分離し、ワンタッチで取り外しが可能。

取り外したバッグはそのままウエストバッグやボディバッグとして装着できるため、両手を空けたまま迅速に避難できます。

普段は“持ち出せるおもちゃ箱”としても活躍

防災用品だけでなく、スマートフォンや携帯ゲーム機、おやつ、ゲームソフトやカードゲームなども収納可能。

「おもちゃ箱」のように普段使いすることで、防災をより身近なものにし、いざという時の備えを日常的に続けられます。

製品ラインナップ

【ゲーミング防災バッグ5L】

サイズ：W260×D155×H155mm

容量：5L

重さ：425g

【ゲーミング防災バッグ8L】

サイズ：W360×D235×H155mm

容量：8L

重さ：530g

「防災グッズはしまい込むもの」という常識を覆し、日常空間に自然に溶け込む新しい発想の防災バッグ。

デザイン性と機能性を両立させた、現代のライフスタイルにぴったりのアイテムです。

スターリングプロダクトから発売される「ゲーミング防災バッグ」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 普段は“持ち出せるおもちゃ箱”としても活躍！スターリングプロダクト「ゲーミング防災バッグ」 appeared first on Dtimes.