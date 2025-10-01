「ベースボールアメリカ誌」がポストシーズン進出の12球団の選手獲得手段内訳を発表した。

意外なのはトレードで獲得した選手が最も多いこと。トレードが124人（36.9％）、ドラフトが72人（21.4％）、MLBフリーエージェントが60人（17.9％）、国際契約が 33人（9.8％）、マイナーFAが29人（8.6％）、ウェーバーが10人（3.0％）、ドラフト外FAが5人（1.5％）、メジャーのルール5ドラフトが2人（0.6％）、マイナーのルール5ドラフトが 1人（0.3％）である。

ブルワーズはトレードで獲得した選手が15人と最多。クリスチャン・イエリッチのようにすでに実績のある選手を獲得したケースもあれば、フレディ・ペラルタ、トレバー・メギルのように地味ながら後に大きな戦力となった補強も多い。

マリナーズも14人をトレードで獲得している。最も生え抜きが多いチームはガーディアンズで最初に契約した選手が18人も残っており、他球団はどこも13人以下になっている。

どの球団が最も多くのプレーオフ選手を生み出しているかについても、今季の1位はガーディアンズで同球団出身の選手はプレーオフ・チーム全体で27人もいる。これに次ぐのはドジャースの23人となっている。

ちなみにドジャースはロースターの32.1％がトレード、FAが25％、ドラフトが17.9％、国際選手が17.9％となっており、他球団と比較すると国際選手が多いのが特徴。山本由伸、キム・へソン、アンディ・パヘスなどがいる。