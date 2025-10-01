お友達が遊びに来ると聞いて、ずっと待っていたワンコ。ドアを開けた瞬間に、喜びが爆発して…？想像を超える熱烈な歓迎が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で31万1000回再生を突破。「可愛いお出迎え」「たまらない」といった声が寄せられています。

【動画：大好きな『人間のお友達』ができた犬→玄関のドアを開けた、次の瞬間…予想以上に『大喜びのお出迎え』】

お友達が遊びに来るのを待っていたワンコ

Instagramアカウント「shiba_hachi110」に投稿されたのは、大好きなお友達がお家に遊びに来た時の柴犬「はち」ちゃんの様子です。

飼い主さんがドアを開けてお友達を招き入れると、玄関にはちちゃんの姿が。朝のうちに「今日お友達来るよ」と教えていたので、「そろそろ来るかな…」と待ち構えていたようです。そしてお友達の顔を見た瞬間に、はちちゃんは立ち上がってしっぽを振り、喜びを露わに！

とびきりの笑顔で熱烈歓迎！

お友達が「いたいた～。はちちゃ～ん」と声をかけながらそばに行くと、たたきに降りてきたはちちゃん。お耳をペタッと倒してお目目は細め、ものすごく嬉しそうにお友達に飛びついたとか。「もう離さない！」とばかりに、足にぎゅっとしがみつく場面も。

満足して玄関ホールに戻ったかと思うと、はちちゃんはニコ～ッととびきりの笑顔を見せたそう。そして再びお友達に飛びついて、「ずっと待ってたんだよ！会いたかった！」とばかりに改めて熱烈歓迎してくれたといいます。

実はたった1日ぶりの再会！？

はちちゃんはまるで数年ぶりに会えたかのように大喜びしていますが、実はお友達は前日もお家に来てくれたばかりなのだとか。たった1日ぶりの再会で、ここまで歓迎してくれるとは…！

お友達が「来すぎだね？ごめんね」と言いながら撫でてあげると、幸せそうに甘えるはちちゃん。「そんなことない！明日も来て」と言わんばかりの姿が、たまらなく愛おしいです。

今度もはちちゃんはお友達が遊びに来るたびに、満開の笑顔でお出迎えしてくれることでしょう。愛と幸せにあふれた光景は、多くの人の心を温めてくれることとなりました。

この投稿には「幸せそうな顔」「可愛すぎて涙出る」「すごく大好きなのが伝わってきました」といったコメントが寄せられています。

はちちゃんは人懐っこくて、笑顔が素敵な女の子。可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「shiba_hachi110」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「shiba_hachi110」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。