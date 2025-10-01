【運勢グラフ】10月の「絶好調の日」「お買い物するべき日」はいつ？星乃せいこさんが贈る12星座占い



今月のお花：パンパスグラス「強気な心」



isutaでは、1カ月の運気を示した「運勢グラフ」を配信。占い師の星乃せいこさんが、絶好調の日、恋愛運がいい日、新しいことに挑戦するべき日など、転機となるポイントをご紹介します。10月の占い：おひつじ座さんの運勢10月のおひつじ座は、周囲からの期待に応え続けることで、チャンスが舞い込みそうな運気。今月は新たなご縁やチャンスにも恵まれそうだけれど、無理に「自分のやりたいこと」を追い求めるよりも、「必要とされること」に応えていく方が、どうやら運気は上向いていくみたい。

10月の転機となるポイントの日をチェック

今週の運勢も併せてチェック



今月のお花：コスモス「乙女の真心」



10月の占い：おうし座さんの運勢10月のおうし座は、自分では「まだ準備ができていない」と感じることにも、思い切って挑戦することで磨かれる運気。自分で自分を誇れるように、もしくは“一人前”になるために鍛錬を重ねるような星回りですよ。

10月の転機となるポイントの日をチェック

今週の運勢も併せてチェック



今月のお花：マリーゴールド「可憐な愛情」



10月の占い：ふたご座さんの運勢10月のふたご座は、周囲に貢献することと同時に、「自分の世界」も大事にしていきたい運気。飾らないあなたの魅力がキラキラと輝く幸運期をむかえている今月。思いがけずラッキーな出来事に恵まれたり、新たな楽しみに出会えたりしそうな、朗らかで華やかな星回りです。

10月の転機となるポイントの日をチェック

今週の運勢も併せてチェック



今月のお花：ワレモコウ「移ろいゆく日々」



10月の占い：かに座さんの運勢10月のかに座は、住まいや暮らし方に変化がおとずれやすい運気。今月はそんな中でも、“生活そのもの”がガラリと変わるような時期を迎えているようです。

10月の転機となるポイントの日をチェック

今週の運勢も併せてチェック



今月のお花：アスター「信じる恋」



10月の占い：しし座さんの運勢10月のしし座は、非日常な時間を楽しんだり、初めての土地を訪ねたりすることで、日常のありがたみを実感できる運気。今月はあえて「外の世界に出てみる」のもおすすめなタイミングですよ。

10月の転機となるポイントの日をチェック

今週の運勢も併せてチェック



今月のお花：アキイロアジサイ「忍耐強い愛情」



10月の占い：おとめ座さんの運勢10月のおとめ座は、“あの手この手”を軽やかに繰り出すことで豊かさを引き寄せる運気。あなたのいい意味での「あきらめの悪さ」や忍耐力を発揮して、望む未来を力強く引き寄せられそうな星回りですよ。

10月の転機となるポイントの日をチェック

今週の運勢も併せてチェック



今月のお花：ダリア「気品ある美しさ」



10月の占い：てんびん座さんの運勢10月のてんびん座は、自分の人生の舵を取り戻し、「私が主役！」な毎日を生きられる運気。なんだかやる気が出ない日も、まずはお気に入りのお茶を淹れてみたり、少しの面倒くささを乗り越えてお出かけしたりすれば、すごく充実した日々が待っているみたい。

10月の転機となるポイントの日をチェック

今週の運勢も併せてチェック



今月のお花：リコリス「深い思いやり」



10月の占い：さそり座さんの運勢10月のさそり座は、がんばりすぎを手放して、自分自身への思いやりを大切にしたい運気。今月は、忙しさの中でも少し立ち止まって「無理しすぎていないかな？」と自分で自分を守る時間を持つのが吉ですよ。

10月の転機となるポイントの日をチェック

今週の運勢も併せてチェック



今月のお花：ワックスフラワー「繊細で気まぐれ」



10月の占い：いて座さんの運勢10月のいて座は、仲間と深く語りあう時間が、未来への気づきと癒しをもたらしてくれる運気。今月は過去の写真やデータ、溜まってきた持ち物などを整理するのもおすすめです。

10月の転機となるポイントの日をチェック

今週の運勢も併せてチェック



今月のお花：キンモクセイ「気高い人」



10月の占い：やぎ座さんの運勢10月のやぎ座は、“真面目に楽しく”取り組むことで大きな成果を出せそうな運気。今月は、遊びの計画や調整も、仕事みたいに真剣に取り組んでみて。

10月の転機となるポイントの日をチェック

今週の運勢も併せてチェック



今月のお花：ベニアオイ「常に新しい美」



10月の占い：みずがめ座さんの運勢10月のみずがめ座は、これまでよりも高めの目標を掲げることで、理想に向かって突き進めそうな運気。今月はたとえ周囲から笑われようとも、「そんなのはきれいごとだ」と言われようとも、あなたが心からワクワクする未来を描いてみると開運になりますよ。

10月の転機となるポイントの日をチェック

今週の運勢も併せてチェック



今月のお花：ジニア「古き良き時代」



10月の占い：うお座さんの運勢10月のうお座は、伝統と革新、どちらも大事にしていきたい運気。あなたが力を入れている活動の中で、これまでのやり方や先輩たちから引き継いだものを、守っていくタイミングをむかえているようです。

10月の転機となるポイントの日をチェック

今週の運勢も併せてチェック

isuta恋愛占い（毎月1日、15日更新）https://isuta.jp/lovefortuneisuta週間占い（毎週日曜日更新）https://isuta.jp/horoscopeisutaの運勢グラフ（毎月1日更新）https://isuta.jp/fortunegraph2025年下半期の占いも公開中✓