トリミング後のワンコを見て大喜びする女の子。1年後、同じシチュエーションになると…！？女の子の尊すぎる反応に反響が集まっています。話題の投稿は、記事執筆時点で14.8万回再生を突破し「ふたりとも可愛すぎる」「幸せな空間」「わたしも言われたい」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：トリミング後の犬を見て『髪切った？』と大喜びな女の子→１年後、またカットすると…尊すぎるやり取り】

『髪切ったと？』と喜ぶ女の子

TikTokアカウント「futa2016」に投稿されたのは、トイプードルの「ふうた」くんと小さな女の子とのホッコリするやり取りです。今から1年前、トリミング後のふうたくんを見た女の子は『髪切ったと？』と何度も尋ねていたそう。

大人の真似をして覚えたのでしょうか、博多弁がまた可愛らしさを際立たせていたといいます。すっきりしたトリミング後のふうたくんを『髪を切った』と表現するところも愛らしい限り。最後はふうたくんをギュッとハグしたのだとか。

1年後の尊すぎる光景

あれから1年後、同じシチュエーションが再現されました。トリミング後のふうたくんを『髪切っとる～！』と嬉しそうに喜ぶ女の子の姿があったそう。この1年間で背丈が伸びて大きくなった女の子ですが、ふうたくんに対するリアクションは1年前とまったく同じだったそう。

ふうたくんもあの時と同じように優しく女の子を受け入れていたといいます。1年たっても平和な光景が繰り広げられているなんて眼福の極みですね。これからも変わらず仲良しさんでいてくださいね♡

ふうたくんと女の子の尊すぎる光景には「愛おしすぎる」「幸せすぎる日常ですね」「ふたりとも可愛すぎ！」などのコメントが寄せられています。

ムキ顔も可愛い♡

女の子と仲良しな優しいふうたくんの意外な姿が別投稿にて紹介されています。向かい合った投稿主さんがハグしようと近づいてくると、とたんに立派なムキ顔に変貌したふうたくん。

歯茎まで見えそうなほど鼻にシワを寄せガルガルだったそう。時と場合によってこのムキ顔になるそうなので、このときはベタベタされたくなかったのかも…！？真ん丸つぶらな瞳にフワフワの見た目とのギャップにはちょっぴり笑ってしまいますね。

TikTokアカウント「futa2016」には、ふうたくんの賑やかな日常が紹介されています。気になった方はぜひご覧ください♪

写真・動画提供：TikTokアカウント「futa2016」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております