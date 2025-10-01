9月29日から放送がスタートしたNHK連続テレビ小説『ばけばけ』。第4話では、失踪した司之介（岡部たかし）が発見されるも家に帰ろうとしない。

司之介がウサギの商売を始めた第3話。

第4話では、突如、司之介がトキ（福地美晴）やフミ（池脇千鶴）、勘右衛門（小日向文世）の前から姿を消す。何日たっても家に帰ってこない司之介に、松野家の不安はつのっていく。そんなある日、登校途中のトキは司之介を発見する。「家に帰ろう！」と声をかけるトキだったが、司之介はかたくなに帰ろうとしない。松野家の行く末は……。一方、アメリカではレフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）がこの世に絶望していた。

主人公・松野トキを髙石あかり、トキの夫ヘブン役をトミー・バストウが演じるほか、吉沢亮、岡部たかし、池脇千鶴、小日向文世、寛一郎、円井わん、さとうほなみ、佐野史郎、北川景子、シャーロット・ケイト・フォックスらがキャストに名を連ねている。（文＝リアルサウンド編集部）