「ナンバープレートにしたい」と思う山梨県の地名ランキング！ 2位「甲府市」を抑えた1位は？【2025年調査】
All About ニュース編集部は9月2〜3日の間、全国10〜60代の男女238人を対象に、「あったらうれしいナンバープレートの地名」に関するアンケートを実施しました。本記事ではその中から、「ナンバープレートにしたいと思う山梨県の地名」ランキングを紹介します！
【5位までの全ランキング結果】
山梨県の県庁所在地である甲府市は、自然と歴史、グルメがバランスよく集まった都市の1つ。戦国時代の武将、武田信玄ゆかりの地として知られ、武田神社や温泉など歴史的なスポットが点在しています。また、富士山を望む景観や、「日本一の渓谷美」と称される御岳昇仙峡（みたけしょうせんきょう）といった豊かな自然に加え、「鳥もつ煮」や「ほうとう」、それに「日本ワイン」などがご当地グルメとして有名です。
回答者からは、「山梨の中で1番知られているし有名だから」（40代女性／岐阜県）、「ワインで有名なイメージで印象が良いから」（30代女性／石川県）、「甲府と聞くだけでぶどうや温泉のイメージが浮かび、短く覚えやすい」（20代男性／静岡県）、「県庁所在地でアクセスが良く、富士山やぶどうの産地として山梨らしさを感じられるから」（30代女性／東京都）といったコメントが寄せられました。
大自然と利便性が共存する街、南アルプス市。日本第2の高峰「北岳」をはじめとする南アルプスの山々に囲まれ、登山やアウトドアの拠点となっています。桃やサクランボ、ブドウなど、フルーツの栽培が盛んな「フルーツ王国」として知られるうえに、都心からのアクセスもいいため、自然豊かな環境で子育てをしたいファミリー層から人気です。
回答者からは、「カタカナの文字面がかっこいいと思うから」（40代男性／奈良県）、「カタカナの地名は珍しくて目立ちそうだからです」（40代女性／青森県）、「漢字とカタカナで特別感を感じるからです」（20代男性／東京都）、「おしゃれな感じがするから」（30代回答しない／大分県）などのコメントが寄せられました。
※コメントは全て原文ママです
この記事の執筆者：
斉藤 雄二
新潟出身、静岡在住の元プロドラマー。ライター執筆歴は約8年。趣味は読書とフィットネスとfiat500でドライブに出かけること。最近はeSportsの試合観戦が楽しみです。メインMCを担当するPodcast番組「だいたい二畳半｜ホントは面白い住まいの話」をSpotifyやApplePodcastで配信中！
(文:斉藤 雄二)
