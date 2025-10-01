「なんだか似てきたような」人気インフルエンサー・鈴木亜美、夫婦ショットに反響！「すてきなご夫婦」
インフルエンサーの鈴木亜美さんは9月29日、自身のInstagramを更新。夫婦ショットを公開しました。
【写真】鈴木亜美、夫婦ショットに反響！
「最高なお二人」鈴木さんは「誰よりも信頼できて誰よりも気が合って一緒にいて楽しくて、世界で一番理解してくれる人が毎日そばに居るから私は思う存分走れる」「いつもありがとう、大好き」とつづり、3枚の写真を投稿。1枚目では、バースデープレートの前で花束を手にした鈴木さんと夫のツーショットを公開しました。美男美女の2人からはラブラブな雰囲気が伝わってきます。2枚目では、鈴木さんと夫のほほが密着しており、ほほ笑ましい写真です。
この投稿にファンからは、「最高 おめでとー！」「すてき過ぎます」「お2人見てると幸せな気持ちになります すてきなご夫婦」「顔がなんだか似てきたような」「最高なお二人」「いつも楽しそうで幸せそう」との声が寄せられました。
「いつ見てもすてきでかわいい夫婦」鈴木さんは5日の投稿で、「coming soon」とつづり、夫婦ショットを公開。コメントでは、「2人のツーショットほんと好き」「いつ見てもすてきでかわいい夫婦」「え、、幸せ写真過ぎ」との声が寄せられています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！(文:古原 美咲)
