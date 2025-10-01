¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÖWSÏ¢ÇÆ¡×3¤Ä¤Î¥«¥®¡£ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ö»°ÅáÎ®¡×¡¢Ì´¤ÎÆüËÜ¿Í¥ê¥ì¡¼¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡©
6·î¤ËÅê¼êÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÂçÃ«¡£9·î¤Ï3»î¹ç¤ÇËÉ¸æÎ¨0.00¤È¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þµé¤Î°µ´¬Åêµå¤òÈäÏª
13Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤òÀï¤¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡£21À¤µª½é¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤Ø¸þ¤±¡¢ÅêÂÇ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ä¥¡¼¥Þ¥ó¤òÅ°ÄìÊ¬ÀÏ¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹»þÂå¤Ë7»î¹ç¤Ç³°Ìî¼éÈ÷¤ò·Ð¸³¤·¤¿ÂçÃ«
¢£ÌÀ¤ë¤¤Ãû¤·¤â¤¢¤ëº£¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹
13Ç¯Ï¢Â³¤ÇPS¡Ê¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¡Ë¿Ê½Ð¤ò·è¤á¡¢º£À¤µª½é¤ÎWS¡Ê¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡ËÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡£¤³¤³¤«¤é¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡£¤Þ¤º¤Ïº£µ¨¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤í¤¦¡£
¡Ö¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÀèÈ¯¿Ø¤Ë¸Î¾ã¼Ô¤¬Â³½Ð¡£µß±ç¿Ø¤Ë¤âÉé²Ù¤¬¤«¤«¤ê¡¢7·î¤Ë7Ï¢ÇÔ¤È¼ºÂ®¡£ÂÇÀþ¤Ï¥Á¡¼¥àËÜÎÝÂÇ¿ô¥ê¡¼¥°1°Ì¤È°ìÈ¯¤Ï¤¢¤ëÈ¾ÌÌ¡¢¼éÈ÷¤âÁöÎÝ¤âºÙ¤ä¤«¤µ¤¬¤Ê¤¯¡¢ºòµ¨¤Û¤É¤Î´°À®ÅÙ¤äÀª¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¤³¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¸½ÌòÅê¼ê¤ò»ØÆ³¤¹¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Ç¡¢MLB¤Ë¤âÀºÄÌ¤¹¤ëÌîµåÉ¾ÏÀ²È¡¦¤ª¸Ô¥Ë¥»á¤À¡£¸·¤·¤¤É¾²Á¤À¤¬¡¢ÌÀ¤ë¤¤Ãû¤·¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤³¤³¤Ë¤¤ÆÀèÈ¯¿Ø¤¬½¼¼Â¤·¡¢Ìî¼ê¿Ø¤â¥È¥ß¡¼¡¦¥¨¥É¥Þ¥ó¤ä¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Þ¥ó¥·¡¼¤é¤¬Éüµ¢¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀïÎÏ¤¬¤½¤í¤¤¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¤¢¤È¤Ï¡¢ºòµ¨¤â9·î°Ê¹ß¤ËÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¸£°ú¤·¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿¤È»³ËÜÍ³¿¤¬¥Á¡¼¥à¤ò¾¡¤¿¤»¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£²þ¤á¤Æ¿¿²Á¤¬Ìä¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×
ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¸½¾õ¤òÀ°Íý¤·¤Ä¤Ä¡¢PS¤Ë¤ª¤±¤ë3¤Ä¤Î¥«¥®¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ú¥«¥®1¡Û¥Á¡¼¥à¤ÎÅêÂÇ¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë»°ÅáÎ®¡¦ÂçÃ«
¤Þ¤º¤Ï¡¢Âç¹õÃì¤Ç¤¢¤ëÂçÃ«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£2Ç¯Ï¢Â³50ËÜÎÝÂÇ¤Î¶â»úÅã¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¡ÖÂÇ¼Ô¡¦ÂçÃ«¡×¤Îº£¤Î¾õÂÖ¤Ï¡©
¡Ö9·î8Æü¤Ë¿ûÌîÃÒÇ·¡Ê¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¡Ë¤«¤éÊü¤Ã¤¿2ÂÇÀÊÏ¢È¯¤¬·Àµ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤Ï¥°¥Ã¤ÈÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ëº¸Åê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ë¤·¤¹¤®¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤ÏÄø¤è¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç¹½¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤¤ÂÇ·â¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢É¬Á³Åª¤Ë¾¡Éé¶¯¤µ¤âÈ¯´ø¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
°ìÊý¡¢¡ÖÅê¼ê¡¦ÂçÃ«¡×¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢8·î¤Ï4¡¢5¼ºÅÀ¤Î»î¹ç¤¬Â³¤¤¤Æ¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤â¾å¤¬¤ëÃæ¡¢¡ÖÅê¤²¤Æ¤¤¤ëµå¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¿´ÇÛ¤Ê¤¤¡×¤ÈËÜ»ï¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ª¸Ô¥Ë¥»á¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤É¤ª¤ê¡¢9·î17Æü¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï¤Ç5²ó¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥ÈÅêµå¤ò±é¤¸¤ÆÅÙ´Î¤òÈ´¤¤¤¿¡£
¡Ö¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤ò¼´¤Ë¡¢¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¢¼Ð¤á²¼¤Ë±Ô¤¯Íî¤Á¤ë¥¹¥é¥Ã¥¿¡¼¡¢°ÊÁ°¤è¤ê¤âµåÂ®¤òÁý¤·¤¿¥«¡¼¥Ö¤¬¸ú²ÌÅª¡£ÍèÇ¯¡¢²¾¤ËÅê¼ê¤ËÀìÇ°¤·¤¿¤é¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤â´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡¢¤È¤¤¤¦°è¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
µß±ç¿Ø¤¬¼êÇö¤Ê¤À¤±¤Ë¡¢ÂçÃ«¤Î¥ê¥ê¡¼¥Õµ¯ÍÑ¤ò¿ä¤¹À¼¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖDH¤ÎÂçÃ«¤¬¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡ØDH²ò½ü¡Ù¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¹ßÈÄ¸å¤ÏÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ½Ð¾ìÉÔ²ÄÇ½¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÂÇÎÏÄã²¼¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¡¢¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤âÅö½é¤Ï¥ê¥ê¡¼¥Õµ¯ÍÑ¤ËÈÝÄêÅª¤Ç¤·¤¿¡×
¤½¤³¤Ç¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö»°ÅáÎ®¡¦ÂçÃ«¡×¡£¥ê¥ê¡¼¥Õ¤È¤·¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢¹ßÈÄ¸å¤Ï³°Ìî¼ê¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ë·×²è¤À¡£ÂçÃ«¼«¿È¤â¤½¤Î²ÄÇ½À¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ö»î¹ç¤Ø¤Î¹×¸¥ÅÙ¡¢ÈèÏ«ÅÙ¤Ê¤É¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¡¢¸½¾õ¤Î¡Ø1ÈÖ¡¦Åê¼ê·óDH¡Ù¤¬´ðËÜÀþ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à»þÂå¤Ë¤â2016Ç¯¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¥¯¥í¡¼¥¶¡¼ÅÐÈÄ¤·¡¢Åö»þ¥×¥íÌîµåºÇÂ®¤È¤Ê¤ë165¥¥í¤òÏ¢È¯¤·¤Æ¥»¡¼¥Ö¤òµÏ¿¡£WBC·è¾¡¤Ç¤Î¥¯¥í¡¼¥¶¡¼ÅÐÈÄ¤â¸«»ö¤Ç¤·¤¿¡×
¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹»þÂå¤Ë7»î¹ç¤Ç³°Ìî¼éÈ÷¤ò·Ð¸³¡£PS¤Ç¤Ï¡Ö»°ÅáÎ®¡×¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤
¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÂÇÀþ¤ÏÂçÃ«¤À¤±¤¬³èÌö¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£7·î¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÄãÌÂ»þ¤Ï¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¤â·î´ÖÂÇÎ¨.205¤ÈÀäÉÔÄ´¤Ë´Ù¤Ã¤¿¡£
¡Öº£µ¨¤Î¥Ù¥Ã¥Ä¤Ï¼õÆñÂ³¤¤Ç¡¢Åìµþ¤Ç¤Î³«Ëë¥·¥ê¡¼¥º¤Ï°ßÄ²±ê¤Ç·ç¾ì¡£¤µ¤é¤Ë¡¢·ÑÉã¤¬»àµî¤¹¤ë¶ìÆñ¤Ë¤â¸«Éñ¤ï¤ì¤ë¤Ê¤ÉËþ¿ÈÁÏáØ¤ÎÃæ¡¢ËÜÍè¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥·¥ç¡¼¥È¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤³¤«¤é°ìÅ¾¡¢9·î¤Ï·î´ÖÂÇÎ¨.337¡¢6ËÜÎÝÂÇ¤È¹¥Ä´¤À¡£
¡Ö¾¡Éé¤Î»þ´ü¤ËÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¤µ¤¹¤¬¡£´Ö¤â¤Ê¤¯33ºÐ¤Ê¤¬¤é¥·¥ç¡¼¥È¤ò¼é¤ê¡¢ÂÇÎ¨2³ä6Ê¬Á°¸å¡¢20ËÜÎÝÂÇ¤Ï½½Ê¬Î©ÇÉ¤Ê¿ô»ú¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡×
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Ìî¼ê¿Ø¤Çµ¤¤¬¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥Ù¥Ã¥Ä¤ò¤Ï¤¸¤á¼çÎÏÁÈ¤Ë¥Ù¥Æ¥é¥óÁª¼ê¤¬Â¿¤¤¤³¤È¡£ºòµ¨WS¤ÇMVP¤Î¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ï36ºÐ¡¢¥Þ¥ó¥·¡¼¤¬35ºÐ¡¢¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ï´Ö¤â¤Ê¤¯33ºÐ¤À¡£
¡Ö¥¢¥¹¥ê¡¼¥ÈÇ½ÎÏ¤ä¥Ï¥ó¥°¥ê¡¼¤µ¤ÎÌÌ¤Ç¤Ï¼ã¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£Ç¯Îð¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤È¼éÈ÷ÈÏ°Ï¤Ï¶¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¥±¥¬¤â¤·¤ä¤¹¤¤¡£¤«¤È¤¤¤Ã¤ÆDH¤ÏÂçÃ«¤¬ÀêÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢µÙ¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¤Îµ¯ÍÑ¤âÆñ¤·¤¤¡£Ìî¼ê¿Ø¤Î¹âÎð²½¤¬¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¶ì¤·¤ó¤À°ì°ø¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡£Ã»´ü·èÀï¤Ç¤Ïà·Ð¸³á¤È¤¤¤¦ºâ»º¤ò¤É¤¦À¸¤«¤¹¤«¤¬Ìä¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×
¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏÍ£°ì¡¢OPS1.000°Ê¾å¤òµÏ¿¡£¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤ËÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¿
¡Ú¥«¥®2¡Û»³ËÜ¡¢º´¡¹ÌÚ¡¢ÂçÃ«¤Ë¤è¤ëÌ´¤ÎÆüËÜ¿Í¥ê¥ì¡¼
ÂÇ¤ÎÃæ¿´¤¬ÂçÃ«¤Ê¤é¡¢Åê¤ÎÃæ¿´¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯»³ËÜ¤À¡£º£µ¨¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¥í¡¼¥Æ¤ò¼é¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢9·î6Æü¤Î¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥ºÀï¤Ç9²ó2»à¤Þ¤Ç¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤Î°µ´¬Åêµå¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ö7·îº¢¤«¤é½ù¡¹¤ËÅêµå»þ¤Î¤¹¤êÂ¤ò¤ä¤á¡¢º¸Â¤ò¾å¤²¤ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢µå¤ÎÎÏ¤¬Áý¤·¡¢8·î°Ê¹ß¤ÎÊ¿¶ÑµåÂ®¤Ï¤½¤ì°ÊÁ°¤«¤é3¥¥í¤Û¤É¥¢¥Ã¥×¤·¤ÆÌó155¥¥í¤Ë¡£
°ÊÁ°¤«¤é¡¢½ÐÎÏ¤¬Íî¤Á¤ëÆü¤ÏÂÇ¤Á¹þ¤Þ¤ì¤ä¤¹¤¤¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢ÎÏ¶¯¤¤µå¤òÅê¤²¤é¤ì¤ì¤Ð¤³¤ì¤À¤±¤ÎÅêµå¤¬¤Ç¤¤ë¡£ÎÏ¶¯¤¤¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¢¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¡¢¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢¥«¡¼¥Ö¤ÈËÉÙ¤Êµå¼ï¤â¤è¤êÀ¸¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤Î¸ú²Ì¤Ï¿ô»ú¤Ç¤âÌÀ³Î¤Ç¡¢º£µ¨ÄÌ»»ÈïÂÇÎ¨¤Ï.183¡£9·î¤À¤±¤ò¸«¤ì¤ÐÈïÂÇÎ¨.047¤À¡£
¡Ö¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ëÅê¼ê¤ÎÈïÂÇÎ¨¤Ï¤ª¤ª¤à¤Í.194°Ê²¼¡£º£¤Î»³ËÜ¤Ï¤½¤Î¿ô»ú¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£PS¤Ç¤ÏÂçÃ«¤È¶¦¤ËÀèÈ¯1¡¢2ÈÖ¼ê¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¡¢¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¥Õ¥ë²óÅ¾¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£3¡¢4ÈÖ¼ê¤Ï¸Î¾ã¤«¤éÉüµ¢¸å¡¢°ÂÄê¤·¤¿Åêµå¤ò¸«¤»¤ë¥Ö¥ì¡¼¥¯¡¦¥¹¥Í¥ë¤È¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤¬Ì³¤á¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼¡¢6·î¤ËÉüµ¢¤·¤¿¥¨¥á¡¦¥·¡¼¥Ï¥ó¤âÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÀèÈ¯¤Ï4Ëç¤ÇÂ¤ê¤ë¤¿¤á¡¢¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤È¥·¡¼¥Ï¥ó¤Ï¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ë²ó¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤ÏµåÂ®¤¬143¥¥íÄøÅÙ¤Ê¤¬¤é2·å¾¡Íø¤òµÏ¿¡£Åêµå¤ÇÂç»ö¤Ê¤Î¤ÏµåÂ®¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µå¤Î¶¯ÅÙ¡¢¼Á¡¢À©µå¡¢µ»½Ñ¡¢µå¼ï¡¢·Ð¸³¤À¤È²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ3ÅÙ¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ò¤È¶Ú18Ç¯¤È¤¤¤¦¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î°úÂà¤Î²ÖÆ»¤ËWSÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤½¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ïµ¯ÇúºÞ¤Ë¤Ê¤ê¤¨¤ë¡£¥ê¥ê¡¼¥Õ¤È¤·¤Æ¤Ïµå°Ò¤¬¿´¤â¤È¤Ê¤¤¤Î¤â³Î¤«¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜ¿Í¤â¤³¤ÎÌò²ó¤ê¤Ë¾è¤êµ¤¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
»×¤¤ÊÖ¤»¤Ð¡¢ºòµ¨¤ÏÀèÈ¯¿Ø¤¬¿´¤â¤È¤Ê¤¯¡¢µß±ç¿Ø¤¬Æ§¤óÄ¥¤Ã¤ÆÀ¤³¦°ì¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£º£µ¨¤Ï¤Ê¤¼µÕÅ¾¸½¾Ý¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤«¡©
¡ÖÌîµå¤ÏÏ¢ÌÊ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥ê¥ê¡¼¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ïºòµ¨¤ÎPS¤Ç¥Ö¥ë¥Ú¥ó¥Ç¡¼¤ò²¿ÅÙ¤â·Ð¸³¤¹¤ë¤Û¤ÉÌµÍý¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÈ¿Æ°¤¬½Ð¤¿¡£ºòµ¨ÍÞ¤¨¤òÌ³¤á¤¿¥¨¥Ð¥ó¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¤ä¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥³¥Ú¥Ã¥¯¤é¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¸Î¾ã¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¥ª¥Õ¤Ë4Ç¯Áí³ÛÌó112²¯±ß¤Ç·ÀÌó¤·¤¿¥¿¥Ê¡¼¡¦¥¹¥³¥Ã¥È¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¥«¡¼¥Ó¡¼¡¦¥¤¥§¡¼¥Ä¤ä¥Ö¥ì¡¼¥¯¡¦¥È¥é¥¤¥Í¥ó¤é¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ë¥ê¥ê¡¼¥Ð¡¼¤¬¸®ÊÂ¤ßËÉ¸æÎ¨4¡¢5ÅÀÂæ¤À¤Ã¤¿¤Î¤â¸í»»¤Ç¤·¤¿¡×
¤½¤ó¤Êµß±ç¿Ø¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹¤Ù¤¯¡¢Çò±©¤ÎÌð¤¬Î©¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢9·îËö¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯¥á¥¸¥ã¡¼Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡£PS¤Ç¤Ïµß±çµ¯ÍÑ¤¬Ç»¸ü¤À¡£
¡Öº£µ¨¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¸Â¤é¤º¡¢³ÆµåÃÄ¤Ç¥ê¥ê¡¼¥Ð¡¼¤¬¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤Ïµå¼ï¤Î¾¯¤Ê¤¤Åê¼ê¤Ç¤¹¡£¥ê¥ê¡¼¥Ð¡¼¤Ë¤Ïµå¤ÎÂ®¤µ¤ä¶¯¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µå¼ï¤âµá¤á¤é¤ì¤ë»þÂå¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º´¡¹ÌÚ¤Ï°ì»þ¡¢µåÂ®¤¬Íî¤Á¤¿¤È¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¤¤Æ²¼È¾¿È¤Î»È¤¤Êý¤¬²þÁ±¤·¡¢µåÂ®¤âÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Ã»¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò¹â¤¤½ÐÎÏ¤È±Ô¤¤¥Õ¥©¡¼¥¯¤ÇÍÞ¤¨¹þ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡¢¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤â¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢ÀèÈ¯¤¬Áá¤á¤ËÊø¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢Âè2ÀèÈ¯Åª¤Ê¥í¥ó¥°¥ê¥ê¡¼¥Õ¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤â¶¯¤ß¤Ç¤¹¡×
»³ËÜ¡¢º´¡¹ÌÚ¡¢ÂçÃ«¤È¤¤¤¦Ì´¤ÎÆüËÜ¿Í¥ê¥ì¡¼¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
3A¤ÇÃæ·Ñ¤®ÅÐÈÄ¤·¤¿º´¡¹ÌÚ¡£½çÉ÷ËþÈÁ¤Ê¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢PS¤Ç¤ÎÌ¾ÍÀÈÔ²ó¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤
¡Ú¥«¥®3¡Û³ÐÀÃ¤·¤¿¼éÈ÷ÅªÊá¼ê¥í¡¼¥È¥Ù¥Ã¥È
Åê¼ê¿Ø¤Î¹¥Åê¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¾å¤Ç¤Ï¡¢Ã¯¤¬¼õ¤±¤ë¤«¤â½ÅÍ×¤À¡£¤¿¤À¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÊá¼ê»ö¾ð¤Ï½ªÈ×Àï¤Ç·ãÊÑ¡£ÀµÊá¼ê¤Î¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹¤¬±¦¼ê¤òµµÎö¹üÀÞ¤·PS¤ÇÉüµ¢¤Ç¤¤ë¤«ÈùÌ¯¤Ê¾õ¶·¤Ë¡£
¤µ¤é¤ËÂè2Êá¼ê¤Î¥À¥ë¥È¥ó¡¦¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤â°ì»þÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥ÈÆþ¤ê¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢7·îËö¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÂè3Êá¼ê¤Î¥Ù¥ó¡¦¥í¡¼¥È¥Ù¥Ã¥È¤¬¼çÀïÊá¼ê¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÊá¼ê¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µ¬ÄêÌ¤Ëþ¤Ê¤¬¤é¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¤ÎÂÇÎ¨.296¤ò¸Ø¤ë¥¹¥ß¥¹¤ÎÎ¥Ã¦¤ÏÈáÊó¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹ÌÌ¤Ç¤Ï¥á¥ê¥Ã¥È¤â¡£¥í¡¼¥È¥Ù¥Ã¥È¤Ï¤Þ¤ºÁ´ÂÎÅª¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡¢¹½¤¨Êý¤«¤é¤·¤ÆÎÉ¤¯¡¢Åê¼ê¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯Åê¤²¤ä¤¹¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥ì¡¼¥ß¥ó¥°¤â¤¦¤Þ¤¯¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥ó¥°¤â¥Ö¥í¥Ã¥¥ó¥°µ»½Ñ¤â¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢Åê¼ê¤ÏÂç¤¤¯¶Ê¤¬¤Ã¤¿¤êÍî¤Á¤¿¤ê¤¹¤ëÊÑ²½µå¤Ç¤â°Â¿´¤·¤ÆÏÓ¤ò¿¶¤Ã¤ÆÅê¤²¤é¤ì¤ë¡£ÂÐ¤·¤Æ¡¢¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤Ï¥¥ã¥Ã¥Á¥ó¥°¤â¥Ö¥í¥Ã¥¥ó¥°¤âÁÆ¤µ¤¬ÌÜÎ©¤Á¡¢º£µ¨¤ÏÂçÃ«¤¬¤¤¤é¤À¤Á¤ò¸«¤»¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
»³ËÜ¡Êº¸¡Ë¤Îü¥¥Î¡¼¥Î¡¼Ì¤¿ëü¥¤ò±é½Ð¤·¤¿¥í¡¼¥È¥Ù¥Ã¥È¡Ê±¦¡Ë¡£¹ª¤ß¤Ê¥ê¡¼¥É¤ÇÅê¼ê¿Ø¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¼Â¤ÏÅê¼ê¤¬Åê¤²¤ä¤¹¤¤Êá¼ê¤ÏMLB¤Ç¤â¤½¤³¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¤Ç¤¤¤¦¤ÈºäËÜÀ¿»ÖÏº¡Êºå¿À¡Ë¤ä¾®ÎÓÀ¿»Ê¡Êµð¿Í¡Ë¤é¤Ë¶á¤¤¥¿¥¤¥×¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥í¡¼¥È¥Ù¥Ã¥È¤ÏÇÛµå¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥ß¥¹¤ÎÇÛµå¤¬µ¡³£Åª¤Ç¤½¤³¤Þ¤Ç»×Î¸¿¼¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¥í¡¼¥È¥Ù¥Ã¥È¤¬¥Þ¥¹¥¯¤ò¤«¤Ö¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÌÀ¤é¤«¤ËÀèÈ¯¿Ø¤Î¹¥Åê¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤â¤½¤ÎÇ½ÎÏ¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
³Î¤«¤Ë¡¢¾å½Ò¤·¤¿»³ËÜ¤Îà¥Î¡¼¥Î¡¼Ì¤¿ëá¤â¡¢ÂçÃ«¤Î5²ó¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥ÈÅêµå¤â¡¢¼õ¤±¤¿Êá¼ê¤Ï¥í¡¼¥È¥Ù¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö²¾¤Ë¥¹¥ß¥¹¤¬PS¤ÇÉüµ¢¤Ç¤¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥í¡¼¥È¥Ù¥Ã¥È¤ò³°¤¹¤Î¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡£ÇÛµå¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤¬¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¡¢¤Ê¤ó¤ÆÃ±½ã¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥¹¥ß¥¹¤ÎÂÇ·â¤ÏÁêÅö¤¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Êä¤Ã¤ÆÍ¾¤ê¤¢¤ë¤Û¤ÉÊá¼ê¤Î¼éÈ÷ÎÏ¤Ï½ÅÍ×¡£Ã»´ü·èÀï¤Ç¤Ï¤è¤êºÝÎ©¤Á¤Þ¤¹¡×
Ì´¤ÎWSÏ¢ÇÆ¤Ø¡£¾¡Éé¤Î1¥õ·î¤¬¤¤¤è¤¤¤è»Ï¤Þ¤ë¡£
¡öÀ®ÀÓ¤ÏÆüËÜ»þ´Ö9·î25Æü»þÅÀ
Ê¸¡¿¥ª¥°¥Þ¥Ê¥ª¥È¡¡¼Ì¿¿¡¿»þ»öÄÌ¿®¼Ò¡¡¥¢¥Õ¥í