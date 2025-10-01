ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 朝ドラ「ばけばけ」トキの父・司之介（岡部たかし）巡る不穏展開に心… 朝ドラ「ばけばけ」トキの父・司之介（岡部たかし）巡る不穏展開に心配の声相次ぐ「怪しすぎる」「騙された？」 朝ドラ「ばけばけ」トキの父・司之介（岡部たかし）巡る不穏展開に心配の声相次ぐ「怪しすぎる」「騙された？」 2025年10月1日 8時15分 モデルプレス リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 【モデルプレス＝2025/10/01】女優の高石あかり（※「高」は正式には「はしごだか」）が主演を務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第3話が10月1日放送された。岡部たかし演じるトキの父・司之介（岡部たかし）を巡る不穏な展開に注目が集まっている。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「ばけばけ」高石あかり＆トミーの“おでこキス”は撮影当日に決定「本当は手にする予定でした」 「ばけばけ」初回、冒頭で人気芸人が見事な掛け合い 声に注目集まる 高石あかり＆今田美桜、朝ドラヒロインの“繋がり”に注目集まる 関連情報（BiZ PAGE＋） インフルエンサー, タレント, ナレーター, 俳優, 動画