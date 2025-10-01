岡部たかし「ばけばけ」第3話（C）NHK

【モデルプレス＝2025/10/01】女優の高石あかり（※「高」は正式には「はしごだか」）が主演を務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第3話が10月1日放送された。岡部たかし演じるトキの父・司之介（岡部たかし）を巡る不穏な展開に注目が集まっている。