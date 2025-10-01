【ばけばけ 第4話あらすじ】トキ、行方不明の司之介を発見 松野家の行く末とは
【モデルプレス＝2025/10/01】女優の高石あかり（※「高」は正式には「はしごだか」）が主演を務める連続テレビ小説「ばけばけ」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第4話が、10月2日に放送される。
朝ドラ第113作目となる本作は、外国人の夫・ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）と共に、「怪談」を愛し、急速に西洋化が進む明治の日本の中で埋もれてきた名も無き人々の心の物語に光をあて、代弁者として語り紡いだ夫婦の物語。実在の人物である小泉セツ（1868-1932）をモデルとし、大胆に再構成、登場人物名や団体名などは一部改称して、没落士族の娘・松野トキをヒロインにフィクションとして描く。
主人公・松野トキを高石、後にトキの夫となるヘブンをトミー・バストウが演じる。
突如、トキ（福地美晴）やフミ（池脇千鶴）、勘右衛門（小日向文世）の前から姿を消した司之介（岡部たかし）。何日たっても家に帰ってこない司之介に、松野家の不安はつのっていく。
そんなある日、登校途中のトキは司之介を発見する。「家に帰ろう！」と声をかけるトキだったが、司之介はかたくなに帰ろうとしない。松野家の行く末はどうなる？一方、アメリカではレフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）がこの世に絶望していた。
◆高石あかり主演朝ドラ「ばけばけ」
◆「ばけばけ」第4話／10月2日（木）放送
