「come up with」の意味は？簡単そうに見えて意外と意味がわからない！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「come up with」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
見慣れた英単語が並んでいますが、意外と意味がわからない人も多いかもしれません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「思いつく、頭に浮かぶ」でした！
「come up with」は「phrasal verb」と呼ばれるもので、動詞と副詞または前置詞が組みあわさり、1つの動詞のように機能するフレーズのこと。
意味を考えるよりも、そのまま覚えてしまうのがおすすめ。
仕事のなかで、なにかアイデアを出してほしいと依頼するときに便利なフレーズです。
「Can you come up with an idea for new products?」
（新商品のアイデアを考えてくれない？）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部