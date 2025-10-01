「come up with」の意味は？簡単そうに見えて意外と意味がわからない！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

「come up with」の意味は？ 意外と難しいこのフレーズ。 見慣れた英単語が並んでいますが、意外と意味がわからない人も多いかもしれません。 あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は「思いつく、頭に浮かぶ」でした！ 「come up with」は「phrasal verb」と呼ばれるもので、動詞と副詞または前置詞が組みあわさり、1つの動詞のように機能するフレーズのこと。 意味を考えるよりも、そのまま覚えてしまうのがおすすめ。 仕事のなかで、なにかアイデアを出してほしいと依頼するときに便利なフレーズです。 「Can you come up with an idea for new products?」

（新商品のアイデアを考えてくれない？） あなたはわかりましたか？ 毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！ ※解答は複数ある場合があります。

ライター Ray WEB編集部