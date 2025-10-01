上白石萌音、川栄李奈と韓国で「ご飯屋さんにめっちゃ行こう。片っ端から。毎日食べよう」

女優の上白石萌音（27歳）が、9月30日に公開された、東宝演劇部門の公式YouTubeチャンネルの動画に出演。舞台「千と千尋の神隠し」韓国公演に出演する川栄李奈と共に「ご飯屋さんにめっちゃ行こう。片っ端から。毎日食べよう」と意気込みを語った。



舞台「千と千尋の神隠し」韓国公演に出演することが決まった上白石萌音と川栄李奈のコメント動画で、上白石が「りっちゃんがこの間（韓国に）行った時に人がいっぱいで入れなかったご飯屋さんに（行きたい）」と言うと、川栄も「そうなの。やっぱり私はソウルでは、やっぱさ、体力使うじゃない、（主役の）千尋って。だから美味しいものをたくさん食べて体力をつけたいから、美味しいご屋さんいっぱい行こうね」と語る。



上白石が「うん。もうめっちゃ行こう。片っぱしから」と頷き、2人は「毎日行こう」「毎日食べよう」と言い合い、上白石は「寒さもあると思うけど発酵食品で負けない体を作りましょう」と語った。