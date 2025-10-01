彼女を褒めるタイミング９パターン
山の天気よりも変わりやすいと言われる女心。そんな変化に対して柔軟に対応し、女の子が褒めてほしいタイミングで、しっかりと褒めてあげることが男の役割なのかもしれません。そこで今回は、然るべきタイミングで、女の子を褒めることができるように、「彼女を褒めるタイミング」を紹介させていただきます。
【１】叱られた後、指摘された行動を改めたとき
仕事のみならず、恋人同士であっても叱った後のフォローは大切です。
【２】「私は褒めると伸びるタイプなの。」と宣言されたとき
露骨に「褒めてほしい。」という合図を送っているので、徹底的に褒めてあげましょう。
【３】仕事で結果を残したとき
仕事で結果を残した話を聞いた場合、「すごい！俺も嬉しいよ！」など、自分のこと以上に喜び、褒めてあげましょう。
【４】肌がキレイだったとき
「肌、キレイだね。」とスキンケアの努力を褒めましょう。ただし、よく観察しないで発言すると、「肌荒れヒドイんだけど、嫌み？」と怒らせるリスクもあります。
【５】スッピンを初めてみせたとき
絶句してはいけません。「素顔もいいね。」と優しく語りかけましょう。
【６】ダイエットが成功したとき
「よく頑張ったね！すごい！」とダイエットのプロセスを評価してあげましょう。
【７】手料理を振る舞ったとき
「おいしいよ！ありがとう。」と料理の感想を伝え、作ってくれたことに感謝しましょう。
【８】新しい服を買い、デートで着ていたとき
新しい服を着ていることを気がつくことができる観察力が求められます。「すごく似合っているよ。」と褒めてあげましょう。
【９】美容院に行って、髪型を変えたとき
「よく似合っているね！」など、キレイになった彼女を褒めてあげましょう。
ほかにはどのようなタイミングにおいて、褒めた方が良いのでしょうか。みなさんのご意見をお待ちしております。
