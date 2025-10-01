◆米大リーグ ワイルドカードシリーズ第１戦 ドジャース―レッズ（３０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が３０日（日本時間１０月１日午前１０時８分開始予定）、ポストシーズン初戦となるワイルドカードシリーズ第１戦の本拠地・レッズ戦のスタメンに「１番・指名打者」で名を連ねた。

試合前にはブルペンで投球練習を行った大谷。この日はスネル、第２戦は山本が先発するが、１勝１敗で第３戦に勝負の行方が持ち越された際には、先発登板することが濃厚になっている。マウンドに上がれば、ポストシーズン初登板となる。

２３年９月に１８年１０月以来２度目となる右肘手術を受けた大谷。昨季は打者に専念した。昨年１１月に左肩手術を受けたことで復帰への計画も修正されたが、６月には投手でメジャー復帰した。打者では自己最多を更新する５５本塁打を放ち、投げても１４試合に登板して１勝を挙げた。２８日（同２９日）のレギュラーシーズン最終戦後には「最後の最後までチーム一丸になって戦いたいですし、（レギュラーシーズン最終カードの）シアトルでの３戦も素晴らしい内容で終わっていると思うので、この勢いをポストシーズンにぶつけたいと思っています」とポストシーズンへの意気込みを口にしていた。