◇ワイルドカードシリーズ第1戦 カブス3ー1パドレス（2025年9月30日 シカゴ）

カブスの鈴木誠也外野手（31）は30日（日本時間10月1日）、シカゴでパドレスとのナ・リーグワイルドカードシリーズ(WCS)第1戦に「5番・右翼」で出場。0−1の5回にレギュラーシーズンから5戦連続となるシリーズ1号ソロを放つなど、3打数1安打1本塁打1打点の活躍で3―1の逆転勝利に貢献した。

パドレス先発のニック・ピベッタの前に4回までわずか1安打に抑えられていたカブス打線。嫌なムードを断ち切ったのが鈴木だった。0−1の1点差を追う5回に先頭で迎えた第2打席。1ボール2ストライクから投じられた4球目の内角真っすぐを完璧なタイミングで捉えた。打球速度112．2マイル（約180.6キロ）、飛距離424フィート（約129メートル）で打球角度20度の弾丸ライナーは左中間スタンドに飛び込む同点ソロとなった。圧巻の本塁打に本拠地に詰めかけたファンはスタンディングオベーション。打った鈴木も二塁ベース付近で大きく右手を突き上げて喜んだ。同点に追いついた直後、6番のC・ケリーも続き、2者連発で逆転に成功。勝利への流れを引き寄せた。

鈴木は試合後の会見に長男・大翔(ひろと)くんとともに登場。同じく会見に出席した同僚のボイドとともに子供を連れての記者会見となった。同席した長男の名前と本塁打を打った際のリアクションを問われると「大翔っすね。ホームラン、ボイドが凄い頑張ってくれてましたし、何とか、突破口を開きたいなという思いで打席には入った。それがホームランにつながって凄く良かったですし、そこから流れに乗ってチームの球場の雰囲気も素晴らしかったです。選手だけじゃなくて球場含め、全員の力で勝った勝利だと思うので、凄くうれしいです」と話し、その瞬間に大翔くんは「泣いていたみたいです」と感激の涙を流していたことを明かした。

ベースを一周した感触を問われると「とりあえず最高でした。ファンの皆さんの熱気もすごかったし、終始こう、鳥肌が立っているというか、シーズン中に感じられない緊張感だったりとか、すごく楽しんできょうのゲームを終えることができました」と語った。

また、子供連れでの記者会見で、日本ももっとファミリー感が出たらいいかと問われると「アメリカの野球のいいところでもあります。こうやって記者会見とかで子供が来るのは（日本では）ないことなので。子供にも凄くいい経験になると思いますし、子供に夢を見させるっていうのも親としての仕事でもあるので、凄くいい環境だと思っています」と語った。

会見終了後、鈴木が大翔くんに「Thank you」と言ってごらんと振ると、ボイドの子供が「GO CUBS GO！」と言い、報道陣らから拍手が送られた。鈴木も大翔くんに促すと、かわいげな声で「GO CUBS GO！」と続くと、会場は大きな笑い声に包まれた。鈴木も満面の笑みで父親の表情を見せていた。