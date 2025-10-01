稀代のヒットメーカー・三谷幸喜氏（64）が25年ぶりにゴールデン・プライム帯（午後7〜11時）の民放連続ドラマの脚本を手掛けるフジテレビ“水10”「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」（10月1日スタート、水曜後10・00）に、タレントの堺正章（79）が特別出演することが決定した。

役柄と登場シーンは初回（30分拡大）オンエア内で判明。1960年代後半の「グループ・サウンズ」を牽引した伝説のバンド「ザ・スパイダース」で堺とツインボーカルを務めた井上順も、今作にWS劇場の客引き・うる爺役で出演。昭和・平成・令和と時代を超えて活躍し続ける堺＆井上コンビが、どのように物語を彩るのか、注目される。

同局の金城綾香プロデューサーは「昭和の資料映像を見ると、たくさんテレビが映っています。お店にも、通りにも、どこにでもテレビがあって、同じ番組を見ている。ほとんどの人がスマートフォンを手にして、それぞれが好きな時間に好きなコンテンツを楽しんでいる令和とは大きく違っています。このドラマの中で、ある大切な役が登場するのですが、その役は誰がご覧になってもスターだと感じる方に演じていただきたいと思い、堺正章さんにご出演のオファーをさせていただきました」と起用理由を説明。

「堺さんが作品の中で、色々な表情を見せてくださいます。ドラマの色々な場面で、作品をより楽しいものにしてくださっていますので、是非、今夜の放送をご覧いただければと思います！」と呼び掛けた。

1984年の渋谷を舞台にした青春群像劇で、三谷氏の半自伝的要素を含んだ完全オリジナルストーリー。民放GP帯の連ドラ脚本は2000年7月期のフジテレビ木曜劇場「合い言葉は勇気」以来となる。主演は菅田将暉、共演は二階堂ふみ、神木隆之介、浜辺美波らと豪華キャストが顔を揃えた。

菅田は成功を夢見る演劇青年・久部三成役、二階堂はミステリアスなダンサー・倖田リカ役、神木は“三谷青年”をモチーフにした新人の放送作家・蓬莱省吾役、浜辺は渋谷にひっそりと佇む八分（はっぷん）神社の巫女・江頭樹里役を演じる。